Beste kjoler fra Oscars Røde løper | Oscar-utdelingen

Lyse kjoler og dresser: I år bestemte stjernene seg for å kle seg etter teppet, som var champagnefarget, og ikke rødt på årets Oscar-utdeling. Blant samlingen av hvite kjoler legger vi merke til Emily Blunts stramme Valentino-kjole og Michelle Williams stroppeløse Chanel Couture-kjole, alt i gjennomsiktighet og krystaller. Vinneren av beste skuespillerinne Michelle Yeoh fanget i mellomtiden alle øyne i en hvit Dior-kjole pyntet med fjær.

Om kvelden tok også mer eventyrlystne menn myke farger. Paul Mezcal og Brian Tyree Henry valgte krem-smokingjakker. I mellomtiden brøt Harry Shum Jr med svart slips-tradisjonen ved å ha på seg en hvit jakke fra Adeam – et merke vanligvis kjent for dameklær – som hadde et tykt stoffbelte rundt midjen.