Beste kokk: Philip Edzbest på randen av tårer! (Video)

Selv om det regnes som en av favorittene i denne trettende sesongen, til alles overraskelse, Michael Utmerket kokk, Gikk ut av kokkekonkurransen mandag kveld. Kokken hans de Brigade, Philip Etsebest, var veldig emosjonell over å se ham gå, til det punktet at han felte noen tårer, selv om dette ikke var i kokkens vane. «Du er ikke bare en god kokk, men du er en flott fyr.»Han fortalte henne, trist.

Michael, som allerede hadde sett mange vinne eventyret, tapte mot Sebastien (igjen) ved siste sjanse. Begge kandidatene måtte si farvel, og Michaels mot til å velge å tilberede det med blekksprut blekk fungerte ikke. Sebastien, den mest klassiske på kjøkkenet hans, var ikke på Glenn Viels lag, men vendte tilbake til Paul Pirates eventyr, hvor han ennå ikke var trener.

Arnaud, knus

Arnaud på sin side fortsatte i det oransje laget med Lewis, Pascal og Sebastien som kvalifiserte seg til kvartfinalen. Den belgiske kandidaten har glimret i konkurransen igjen siden han vant kveldens andre begivenhet, takket være en tallerken rundt tomatene bestemt av de fire kokkene i konkurransen. Ute av stand til å være dommer og trener for arrangementet, ga de tre andre kokkene, Alexandre Gautier, Alexandre Messia og Dominic Gren, sine råd til kandidatene.

Under veiledning av Dominic Gren valgte Arnaud å leke med tekstur og temperatur ved å tilby tomatis, mildt tomatvann og varmt tomathjerte. Et prosjekt som ble enstemmig vellykket. Det er et slag for belgieren, som sliter med å takle følelsene sine.

Pascal, med sin grilltomat, ble nummer to og kvalifiserte seg til resten av konkurransen. Louis, den eneste kandidaten som fortsatt konkurrerer, utmerket seg ved å vinne det første arrangementet for tredje uke på rad. Denne gangen vant vinneren av den tredje sesongen av konkurransen, Jean Impert, av rettene til den fransk-portugisiske kokken. Med sin moderne Wall-O-Vent med kalv og røkt ål klarte han å imponere kokken til kandidat Plaza Atheni (Alain Ducas» tidligere kjøkken).

Neste uke skal de fire siste deltakerne prøve å sikre seg semifinaleplassen.