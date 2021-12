Beste konditor | Alexandre satte til side og oppfordret Internett-brukere til å boikotte showet

To av showets tre første, passerer Alexandre for tredje gang ved siden av den blå rustningen. “Det begynner å gjøre mye” Rebel Internett-brukere.

Denne uken fanget Canada oppmerksomheten på Best Pastry Show. Fra de første minuttene av showet ga Alexandre oss den fantastiske fargen til Celine Dion eller den belgiske kandidaten «Johnny Diane» i detalj. Under showet skilte Alexandre seg nok en gang ut med et snev av det fjerne nord blant kreative prestasjoner og tekniske kulinariske tips.

Alexander trodde ikke på den første testen. Som svar på Cyrils utfordring om lønnesirup, skapte Alexandre et blåbær som juryen ikke likte.

Den tekniske begivenheten, skapt av Mercot og overvåket av komikeren Gott Elme, var en hyllest til kanadiske tømmerhoggere. Amatørkonditorer tilbereder en “rutet sequoia”, en kake i en fylling av trombone-L’Oil. På arrangementet takket Alexandre for den nøyaktige og feilfrie prestasjonen. “Etter å ha bestått Cyrils eksamen, er jeg veldig glad for å være på førsteplass,” kommenterte vår landsmann.

Til slutt var tidligere konditor Arnaud Goddard æresgjest denne uken på Patties Node i Toronto. For en kreativitetstest ba kokken konditorer om å nevne kanadiske symboler på desserter med typiske smaker. Nok en gang en test som gjorde at Alexander kunne stå alene.

Du fortjener den blå rustningen, jeg hater den !! – ▪️Mme la Chiante 🤪 (f sabriinavic71) 3. desember 2021

På slutten av kvelden ble Jeremy sparket ut. Aya på sin side vant den blå rustningen for andre gang i konkurransen. “Jeg er så glad, jeg vil ikke stoppe. Og, som å si “ingen to uten tre”, vil jeg beholde denne blå rustningen så lenge som mulig,” sa den unge konditoren.

Internett-brukere roper etter urettferdighet

Til tross for disse to bedriftene og disse to plassene på toppen av rangeringen, savnet Alexandre den blå rustningen igjen, men denne uken gikk det ikke med publikum. “Ok sir taklet det bra, men @Alexandre_lmp10 fortjener den blå rustningen denne uken!” Les på Twitter.

Jeg er skuffet over at Alexandre fortjener den blå rustningen, mens Sir alltid lager søtsaker # LMP – 💎NiiiNaa💎 (iMiimiiNiinaa) 2. desember 2021

Jeg er så lei meg for Alexandre og Jerome, jeg synes de begge fortjener den blå rustningen. Sir lager alltid kaker i samme stil, vi tar alle tilbake hvis vi tar Jermy tilbake. Jeg likte den grunnleggende sir, men der .. # LMP – 🦋 (sunlitmxxn) 2. desember 2021