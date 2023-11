Beste konditor: Belgieren Emilie lager en imponerende kake inspirert av favoritt Disney-karakteren Stitch

Denne uken forberedte kandidatene for beste konditor kaken sin for en kreativ test i de fantastiske omgivelsene til Disneyland Paris, en fornøyelsespark som feirer sitt 100-årsjubileum. De måtte lage en dessert i bildet av deres favoritt Disney-karakter og i konkurransen vår belgiske Emilie: «Jeg bestemte meg for å representere min fars favorittkarakter, Stitch,» kunngjorde hun. Starter en liten refleksjon av karakteren (se video).

Hun lager kaken ved hjelp av svampekake, nektarinkompott, mandelstøvet ganache og kornblanding. «Jeg skal dekke alt med smørkrem for å gi det en sydd «hår»-effekt, legger hun til.