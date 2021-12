Beste konditor: Hvem fikk sparken denne uken? (Video)

I den tiende uken av denne sesongen overtok Cyril Lignock fra Avron ledelsen av konkurransen og tok konditorene til hjertet av Southwest. Seks flere konkurrerende kandidater angrep konditorimonumentet i sørvest: obersten.

For første gang på ti år konfronterte Cyril Lignock amatørkonditorer under et formidabelt teknisk eksperiment på Mercot. Utfordringen var å forberede den baskiske beret. Vinneren er ikke kokken spilt av Michelin!

Til slutt, i kreativitetstesten, måtte de fokusere på Sørvestlandet. Kandidater bør ikke glemme å kombinere lokale smaker og representere symbolene til denne regionen på kakene.

Albie med innfødt kokk Yannick Delbeck, konditor og yngre Michelin-stjernekokk i 2000 i Frankrike.

Sir vant det blå forkleet for andre uke på rad og for tredje gang. “Jeg er så glad. Det gir meg så mye tillit til meg selv og bakverket mitt.” Hun reagerte.

Tvert imot, Paul-Henry strålte ikke denne uken … Mary Portolano kunngjorde at hun skulle gå på slutten av showet. “Jeg er fornøyd med studiet jeg gjorde fordi jeg var fleksibel.”, Han uttrykte optimisme. 26-åringen sa også på randen av tårer: “Det jeg kommer til å savne mest er alle vennene mine som har laget gode kaker til oss.”