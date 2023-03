Bestilte 101 eksemplarer, mens de ventet på ytterligere 99.990

APTRA er nå en realitet. Og mot alle odds er suksessen der allerede, med en ordre på over 100 eksemplarer.

Aptara er en morsom maskin som revolusjonerer bilverdenen på sin egen måte. Kutt som en vanndråpe for å nå rekord med en Cx på 0,13, trehjulssykkelen tilbyr flere forskjellige batteri- og mekaniske konfigurasjoner. I beste fall lover den en autonomi på 1600 km, og mer hvis været er fint takket være solcellepanelene. Det tekniske arket er attraktivt, og bestillingene akselererer.

Dette ble annonsert av produsenten i California, og er allerede fornøyd med volumet på mer enn 20 000 reservasjoner. Men nå er det noen som forplikter seg. Slik er det for startup StartabilitySooner, som, som en del av et samarbeid med Aptera, nettopp har lagt inn en bestilling på 101 kjøretøy. En beskjeden størrelse, men det vil gi produsenten 3,55 millioner dollar.



Bestillingen på 100.000 Aptera kommer

Men et selskap forpliktet til bærekraftig utvikling kan gå lenger. I følge de to enhetene vil mer enn 100 000 enheter til slutt utgjøre Sustainability Sooner-flåten over hele USA! Maskiner er i perfekt harmoni med oppgavene sine.

Dette peker sannsynligvis mot en lys fremtid for en av de siste solcellebilprodusentene i verden. Men det anbefales å være på den sikre siden, denne typen gode løfter til startups er ofte bare en måte å gi mediedekning på, før de får føttene tilbake på bakken. I fremtiden vil jeg si…

