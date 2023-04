Bestselgerforfatteren Ann Perry er død

PÅnne Berry, den anerkjente britiske forfatteren av thrillere om en ung kvinne dømt for å ha myrdet sin beste venns mor, har dødd i Los Angeles i en alder av 84, kunngjorde hennes franske forlegger onsdag 18.10. Hans personlige historie, like mørk som hans detektivromaner fra viktoriansk tid, inspirerte Peter Jacksons film «Celestial Creatures» fra 1994. Skuespillerinnen Kate Winslet spilte sin rolle der. Den produktive romanforfatteren, som har solgt mer enn 25 millioner bøker over hele verden, har likevel holdt på hemmeligheten sin i flere tiår. I 1954 er Anne Perry, som går under navnet Juliet Hulme, 15 år og bor på New Zealand sammen med bestevenninnen Pauline Parker. Når foreldrene forteller henne at hun må reise til utlandet, håper hun vennen hennes kan bli med henne, men moren, Honora Marie Parker, nekter.

To tenåringsjenter bestemmer seg for å drepe henne for å unngå å bli separert. Drapet, et spesielt grusomt – Honora Mary Parkers tjue mursteinslag – trollbundet nasjonen.

I likhet med etterforskningen har den alle grunner til en sykelig fascinasjon: drapet på en mor forrådt av datteren og ryktet om et kjærlighetsforhold mellom unge partnere. Anne Perry ville senere nekte for å danne et par med Pauline Parker, men visste at forholdet deres var hektisk. For unge til dødsstraff blir tenåringsjenter fengslet. Etter fem år i varetekt ble han løslatt og skiftet navn og liv. Hun jobbet kort som flyvertinne, ble mormon og slo seg ned i Skottland. Han ga ut sin første bok i 1979 under sin nye identitet. Begynnelsen på en lang karriere ble preget av en serie romaner sentrert rundt karakterene til Thomas Pitt og William Monk spesielt. Hans virkelige navn, spesielt hans fortid, ble avslørt av pressen på 1990-tallet, da historien hans ble tilpasset for storskjerm. «Alt jeg hadde vært i stand til å oppnå som et ærlig medlem av samfunnet var truet,» sa han til avisen The Guardian i 2003. «Hvorfor kan jeg ikke verdsette den jeg er nå i stedet for den jeg var da?» » Anne Perry, som bodde i Los Angeles i flere år, døde mandag 18.10, ifølge en uttalelse til AFP.