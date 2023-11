Betalte øyeblikkelige overføringer er over!

Øyeblikkelige overføringer: enighet oppnådd i Europaparlamentet

Til nå har øyeblikkelige overføringer, selv om det er teknologisk mulig siden 2017, bare vært representert 11 % Transaksjoner tidlig i 2022. Dens høye kostnad og mangel på identitetsbekreftelse var de viktigste hindringene. Disse raske transaksjonene gir imidlertid håndgripelige løsninger på bedrifters kontantstrømproblemer og lar enkeltpersoner unngå overtrekk ved å betale regningene sine umiddelbart. EU-kommisjonen nådde endelig en avtale, som ble offisiell 7. november 2023. Umiddelbare overføringer vil snart være tilgjengelig for alle europeiske banker. Tiltaket er planlagt for alle land i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), det vil si de 27 EU-landene pluss Island, Norge og Liechtenstein. Den store nyheten er at gebyrene deres ikke vil overstige tradisjonelle overgangsgebyrer. Med andre ord, for de fleste av dem vil øyeblikkelig betaling være… gratis!

Hva vil dette endre for oss, forbrukerne? Vel, når det gjelder bedrifter, vil vi kunne motta overføringer på mindre enn 10 sekunder fra de 30 EØS-medlemslandene! Alt som trengs er en enkel verifisering mellom kontonummeret og mottakerens navn for å validere transaksjonen.

En prosedyre som er blitt obligatorisk for alle banker

Europa ønsker langt fra å stoppe der; Den ønsker å skape et mest mulig dynamisk betalingsrom. En stor utfordring for banker som skal sikre bankhemmelighet og overholde GDPR. Teksten skal etter planen tre i kraft medio 2024. For å tvinge dem til det, gir avtalen inngått i Europaparlamentet bøter på opptil 10 % av deres årlige omsetning ved manglende overholdelse.

Bankene i eurosonen har bare 9 måneder på seg til å overholde etter at nye europeiske forskrifter trer i kraft. De som kommer fra land utenfor eurosonen vil ha en frist på 33 måneder. Andre nettbaserte betalingstjenester, som PayPal, vil også være inkludert i forpliktelsen og vil ha 36 måneder etter at teksten trer i kraft til å overholde det nye europeiske regelverket.