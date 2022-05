Bethesda utsetter Redfall og Starfield til første halvdel av 2023

PARIS, 13. mai (Benin News / EP) –

Bethesda har bestemt seg for å utsette utgivelsen av to av spillene sine, Redfall og Starfield, som ikke kommer før første halvdel av neste år, for å kunne tilby den beste versjonen av de to titlene.

Bethesda har bekreftet at Starfield kommer til. første semester 2023selv om premieren allerede er bekreftet 11. november i år. Spillet, utviklet av skaperne av Fallout 4 og Skyrim, er satt i verdensrommet, med mennesker som står foran sin siste reise.

Denne forsinkelsen er ledsaget av en annen forsinkelse, den på . arkane Redfall, som var bekreftet for i år, men som også er flyttet til første halvdel av 2023. Denne tittelen byr på flerspiller skytekamper mot horder av vampyrer av forskjellige typer, som har satt menneskeheten i sjakk.

Selskapet forklarte i en felles uttalelse. via Twitter at studioene bak spillene «har utrolige ambisjoner» og ønsker å sørge for at spillere » få den beste og mest polerte versjonen av dem.«.