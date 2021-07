Betson svarer på den norske regulatoren og søker juridisk rådgivning

Juss og politikk

Kartscott er klar over at Betson vil være aktiv i Norge vurderer sin neste handlingsfase etter å ha blitt bedt om å gå ut av markedet av en lokal spillregulator.

PLM Group Ltd, morselskapet til Betson, Betsoff og andre europeiske plattformer, mottok et brev 1. juli fra den norske spillregulatoren Lotstip, som regulatoren beskriver som handlinger som bryter med norsk spilllov. Kartzot snakket med Betson om kravet om å stoppe virksomheten i Norge innen tre uker.

Betson søker juridisk råd mens han får bot

I følge LotStips brev kan Betson og dets søstersider bli utsatt for “obligatoriske bøter” hvis de ikke slutter å tilby tjenester til norske soldater. i følge dette Brev, Boten er ikke en straff eller avhenger av erkjennelse av skyld.

I stedet er det straffen som utløses når et “ulovlig forhold oppstår” og det som er satt til “høyt” hvis det ikke betales, vil det være økonomisk skadelig. Betson tar trusselen på alvor, men spilloperatøren hevder at problemet ikke blir klippet og tørket. Kartscott snakket med Betsons strategiske kommunikasjonssjef, Marion Lilgequist, om situasjonen.

Han bekreftet at det var mottatt et brev og at Betson “rådførte seg med en lokal konsulent” om saken.

Regulator LotStift hevder at den norske lotteriloven og spilleloven gjør det ulovlig for ulisensierte selskaper å tilby tjenester til lokalbefolkningen. Det eneste online kasinoselskapet med en slik lisens er det statseide Norsk Tipping, som ikke tilbyr online poker.

EUs frihandelslov og norske idrettsregler

Liljequist sa til Kartscott at EU (EU) frihandelslover gjelder i denne sammenheng.

“Eksterne spillaktiviteter leveres i samsvar med vilkårene for lisensen utstedt av Malta Gaming Authority, som er basert på EU-lovgivning og politikk og er anerkjent av europeiske domstoler,” sa Liljequist til Kartscott.

Den norske regulatoren reiste saken på forhånd i brevet, og bemerket at spillelovene gjelder offshore-operatører når produkter retter seg mot lokale spillere. Liljequist kommenterte ikke dette, men sa til Kartsat at konflikten mellom EU-lovgivningen og Norges spilleregler har forårsaket lignende problemer for andre operatører.

“Situasjonen har ikke endret seg, og andre operatører har mottatt lignende kunngjøringer tidligere, men det er for tidlig å kommentere hvordan Betson Group vil reagere på dette,” konkluderte Liljequist.

Hvem andre var med i skytingen?

“Andre operatører” Liljequist refererer til Kindred Group. En suspensjons- og diskvalifiseringsordre ble utstedt i 2019 til morselskapet til Unipet Poker. I likhet med Betson har nettsteder tilknyttet Kindret Group også blitt beskyldt for å målrette norske soldater med kampanjer i lokal valuta (NOK) og bruke lokale ambassadører og sosiale medier. Kanaler.

Kindret utfordret pålegget, men i mai 2020 avviste Norsk kulturdepartement anken. Selskapet lovet da å utfordre bestillingen, og tester til dags dato viser at Kindred-nettsteder, inkludert Unibed, fremdeles er tilgjengelige i Norge.

Kartsat henvendte seg til den børsnoterte operatøren for kommentar, men spurte ikke før pressetid.

Kjernen i de to utgavene er to konkurrerende juridiske rammer. Både PLM Group og Kindret er lisensiert av Malta Gaming Authority (MGA). Derfor er de advokatfirmaer med rett til å tilby tjenester i hele Europa under EUs frihandelslov.

Norge er ikke en del av EU, men det har offisielle forbindelser Dens medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). LotStips posisjon er at ikke-lisensierte operatører som retter seg mot norske kunder, bryter med lovgivningen om spill. Dette er, etter regulatorens syn, i strid med EU-lovgivningen.

Når byråkrati, byråkrati og konkurrerende lover ofte er i spill, er situasjonen komplisert. Foreløpig er Betson og søstersidene fremdeles tilgjengelige via en norsk IP-adresse, men det vil sannsynligvis endre seg.

Av forfatteren Daniel Smith Dan Smith er en pokermedieresende som høflig minner Kartscot-leserne om at poker ikke bare spilles i USA, men over hele verden.

Dele Denne historien

Relaterte innlegg