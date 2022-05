Betydelig IPTV-trafikk var nøytral

En aksjon i Nederland har aktivert en anti-tyverigruppe for å nøytralisere IPTV-trafikk i landet.

I slutten av april nøytraliserte antipiratgruppen BREIN en ulovlig IPTV-forhandler i Nederland. Forhandleren sa at han administrerer et nettsted kalt All-in-One-Premium-TV, der han fullstendig videresolgte IPTV-sett med abonnementer.

Transporten hans ville ha tillatt ham å samle litt rikdom. Mannen solgte boksene sine videre i Nederland og nabolandene.

BREIN tok kontakt med IPTV-forhandleren kort tid etter at han ble formelt identifisert. Mannen kunne være anonym i flere år. Han gikk raskt med på å stanse sine aktiviteter og informere komiteen om alle detaljer om hans fullstendig ulovlige virksomhet. Hans holdning tillot ham å unngå streng straff. En engangsbetalingsavtale på € 2500 er oppnådd. Men i tilfelle en gjenopptagelse av driften, stiller mannen et strengt vilkår om at han må betale 500 500 om dagen.

I løpet av de siste månedene har systemet nøytralisert mange IPTV-forhandlere og nettstrøm- og nedlastingssider i Nederland.

For kunder av en nøytral forhandler kan driftsstans tyde på permanent reduksjon i tjenestene. Det er imidlertid ikke gitt noen detaljer om saken.

