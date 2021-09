– Betydelig påvirker detaljhandelen

Containerskip sliter med å dekke etterspørselen etter last. IKEA planlegger å fortsette problemene til august neste år.

Når det gjelder lukkede fysiske butikker, hadde Ikea en klikk og få -løsning. Her er varene klare for montering i Düsseldorf, Tyskland i januar i år. Vis mer

utgivelsesdato: utgivelsesdato: mindre enn 3 timer

Problemene startet da epidemien startet, men det er først nå de blir mer og mer tydelige. Vi trodde det ville bli bedre, men det har ikke skjedd ennå, sier Eja Tomenen, kommersiell direktør i IKEA Norge.

Den svenske møbelgiganten påvirkes på samme måte som resten av detaljhandelen. Containerskipenes lastekapasitet eksploderte. Spesielt mellom Asia og Vesten. IKEA planlegger å fortsette problemene til august neste år.

Ingen vet hvor lang tid det vil ta før det blir bedre. Hvis det plutselig endrer seg før august, sier Tommenen, er vi klare for det også.

Hun sier at de mangler omtrent halvparten av transportkapasiteten de trenger.

“Vi har revidert sortimentet vårt og prioriterte hva kundene trenger mest, og hva vi kan forvente,” sier Ikea -sjefen.

Les også Sports -serien salgsbremse: salgsvolum 3,6 milliarder

Ikea har revidert sortimentet, og hvert nasjonale kontor bør velge produktene som er mest relevante for kundene. Vis mer

– Slå bredt

Kapasitetsutfordringer påvirker også varer produsert i Europa, hvorav mange er avhengige av råvarer eller komponenter som transporteres med skip.

Dette påvirker detaljhandel generelt, og kan påvirke kampanjedager i november og julehandelen, sier Harald Gachwitz Andersen, direktør i Hoves Virke.

Prisen på fraktcontainere til sjøs har doblet seg under pandemien. Dette skjedde i kjølvannet av økt etterspørsel etter varer, begrenset lastekapasitet og flaskehalser i havner.

Det kan bety dyrere varer for forbrukerne, hvis butikkene selv ikke kan betale mer.

Historisk sett har det vist seg vanskelig for en forhandler å videresende økte kostnader og kjøpspriser til forbrukere fullt ut. Konkurransen er global og hard. Jeg tror fortsatt vi får se noen kostnader gå over til forbrukerne nå, og den forventede prisveksten fra SSB kan vise seg å bli noe lavere, sier Andersen.

Les også Containerrederier er på vei til et historisk overskudd på 700 milliarder.

Forretningsdirektør Harald Jachwitz Andersen Vis mer

venter på skipet

Direktøren i Norges Rederiforbund, Harald Solberg, sier at situasjonen for containerskip på sjøen i stor grad er knyttet til koronaen.

– Det er en vekst i forbruket av last, malplasserte containere og forsinkelser på grunn av koronar begrensninger ved havnene. Du kan se at det i noen havner er containerskip som venter på å bli losset og lastet, sier Solberg.

Han synes det er vanskelig å si hvor lenge markedet vil være preget av forsinkelser og begrenset kapasitet.

– Vi ser at etterspørselen etter nye skip øker kraftig, men de har leveringstid. Solberg sier at vi må være forberedt på at dette skal fortsette i flere måneder.

Lederen i Norges Rederiforbund mener situasjonen i varehandelen tydelig illustrerer arbeidsdelingen i den globale økonomien, og hvor mye vi er avhengige av skipsfart.

– Vi er avhengige av godsvirksomhet. “Verken vi eller myndighetene var tilstrekkelig forberedt på å håndtere lukkede grenser og epidemien,” sier Solberg.