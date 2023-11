Betydelig underholdsbidrag som Al Pacino skylder til sin eks | Mennesker

SE: Mer barnebidrag Al Pacino må betale eksen sin

Al Pacino og Noor Alballa har kommet til enighet om forvaring av sønnen. Avtalen slår fast at de begge skal ha juridisk forvaring av gutten, men at han primært skal bo sammen med den unge kvinnen. Skuespilleren fikk besøksrett. Sammen bør de bestemme seg for Romans skoleliv og hobbyer og bli enige om hvor han skal tilbringe ferien.

Al Pacino gikk med på å betale sønnen 30 000 dollar (omtrent 28 216 euro) i barnebidrag per måned. Dette beløpet er knyttet til inntekten hans: hvis disse øker, øker pensjonen også. Hun må omsette over 15 000 dollar (ca. 14 000 euro) i året til et fond for å finansiere sønnens utdanning, og kan legge opp til 90 000 dollar på slutten av året, avhengig av inntekten hennes.

Hun skylder eksen sin en forskuddsbetaling på $110 000 (€ 103 459).

Som TMZ påpeker, betaler stjernen allerede en nattsykepleier 13 000 dollar (litt over 12 000 euro) per måned, og er ansvarlig for alle medisinske utgifter utenom forsikringen.