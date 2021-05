Betydelig utvikling for Mercy-fartøy i evangelisk fokus, Norge

Epidemien kan ha forbudt kristne aktiviteter over hele verden, men noen selskaper har sett betydelig vekst, mens andre har blitt tvunget til å redusere aktiviteten.

Mercy Ships Norway – et av 16 nasjonale kontorer – hadde et veldig aktivt år i 2020 til tross for låser og dynamiske begrensninger, men så På begynnelsen av året økte antallet givere fra 2000 til rundt 8000 til jul.

Ikke alle av dem er vanlige givere, men de bidro alle til den aller beste avslutningen på det ellers veldig vanskelige året. Mercy Ships ‘nye årsrapport om inntekter på 13,2 millioner kroner i Norge – tilsvarende 1,32 millioner euro – fra private givere. I 2019 var tallet 6,7 millioner kroner, så økningen var 97 prosent.

“Fremfor alt er folk klar over hvor høy levestandarden er i Norge. Så de støtter vårt arbeid, »sa direktør Roger Wasnus til Christian News Agency Christian Press Office I et forsøk på å forklare de iøynefallende resultatene.

Denne sterke støtten kommer på et avgjørende tidspunkt for Mercy Ships. Systemet vil være i drift senere i år fra det nybygde medisinske skipet Global Mercy Det er det største ikke-militære medisinske skipet i verden, og det første skipet bygget spesielt for dette formålet i Mercy Ships 43-årige historie.

Skipet ble sjøsatt fra Jiangong-verftet i Tianjin, Kina tidligere i år og gjennomgikk en maritim test 10. mai som en del av forberedelsene til å sjøsette skipet kort tid etterpå.

Global Mercy er planlagt å være ferdig med antrekket i Antwerpen, Belgia før jomfruturen til Afrika. Global barmhjertighet ved levering Mercy Ships har dobbelt kapasitet og mer enn pasientsenger.

“Mercy Ships trenger mer penger og en økning i personell om bord. Det har vi gjort En drivkraft for å rekruttere frivillige Vi har noen svar på dette. Så ærlig talt støtter mange det vi gjør, påpeker direktør Wasnes.

Det norske kontoret har lykkes med å bruke Facebook til å rekruttere flere givere. Waznes mener at mange reagerer på den nåværende globale medisinske krisen da de finner den åpenbare forskjellen mellom den rike vestlige verden og de fattigere landene.

Global Mercy kan være vert for 800 frivillige Fra kirurger og sykepleiere til sjøfolk, kokker, lærere og elektrofagfolk i mange yrker.

De er alle nødvendige Det forventes å gi gratis kirurgi til 5800 mennesker årlig i Afrika og andre steder. Hvis skipet kan operere i hele 50 år, kan det gi betydelig livsforandrende hjelp til 290.000 mennesker.

Skipet vil være 174 meter og 37.000 tonn 6 operasjonssaler og 199 sykehussenger Når den er fullt utstyrt.