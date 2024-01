Betydelige mengder vannis oppdaget ved ekvator.

Dette vil også interessere deg [EN VIDÉO] 15 ting du bør vite om Mars Selv om det for øyeblikket er 3 oppdrag på vei til Mars, inviterer vi deg til å lære om dem…

Mer enn 15 år siden, Mars Express-sondenEuropean Space AgencyEuropean Space Agency (AT) observerte treningen ManetgroperLigger iEcuadorEcuador av planeten. Denne regionen av Mars er kjent for å være den største sedimentære forekomsten på planeten. Den strekker seg diskontinuerlig over mer enn 5000 kilometer, og dekker et område tilsvarende det i India, og består av flere geologiske strukturer skulpturert av vindvind Måler hundrevis av kilometer i diameter og flere kilometer høye. Disse formasjonene ligger på grensen mellom de høye og lave landene på Mars, og er sannsynligvis den største støvkilden på Mars og en av innskuddinnskudd den største på planeten.

Gåtefull natur av forekomstene under Medusae Fossae-formasjonen

På den tiden avslørte radardata massive forekomster på opptil 2,5 kilometer dype. Men dataene var ikke klare nok til å fastslå nøyaktig hva de var laget av. Hvis vi antar at de kan være isavsetninger, utelukket ikke forskerne at de i virkeligheten var gigantiske ansamlinger av støv, vulkansk aske eller sedimentsediment blåst av vinden.

I 2023 kom det samme teamet tilbake for å observere denne spennende regionen Mars. Han kom til en konklusjon som etterlater liten tvil om arten og sammensetningen av disse underjordiske forekomstene.

Ved å bruke nye data fra Marsis-radaren har forskere oppdaget at forekomster av Manetgroper : » De var enda tykkere enn tidligere antatt: opptil 3,7 kilometer tykke «forklarer Thomas Watters fra Smithsonian Institution, hovedforfatter av begge studiene. Og for å legge til at det er » Interessant nok samsvarer radarsignalene med det vi forventer av isdekker og ligner på signalene vi ser i isdekker. polarhetter av marssom vi vet er veldig rike på is «. HAN nye resultater I stedet foreslår de lag med støv og is, alt toppet av et beskyttende lag med tørt støv eller aske flere hundre meter tykt.

gigantiske mengder vann

Vi snakker om en gigantisk mengde is. Faktisk, hvis all den innelåste isen smeltet, ville den dekket hele planeten med et vannlag på 1,5 til 2,7 meter høyt: den største vannmengden som noen gang er funnet i denne delen av Mars, og nok til å fylle jordens Rødehavet . Disse nye dataene reiser også tvil om konklusjonene fra 2007. Gitt tykkelsen på forekomstene under Manetgroperhvis de bare var enorme hauger med støv, vulkansk aske eller vindblåste sedimenter.» vi forventer at de skulle kollapse under sin egen vektforklarer medforfatter Andrea Cicchetti fra Italias nasjonale institutt for astrofysikk. Dette ville skape noe mye tettere enn det vi faktisk ser med marsismarsis. Og da vi modellerte oppførselen til forskjellige materialer uten is, gjentok ingenting egenskapene til Medusae Fossae-formasjonen: vi trenger is. »

Implikasjoner og nye temaer i historien til vannets syklus på Mars

Selv om Mars nå ser ut til å være en tørr verden, er planetens overflate full av tegn på at det en gang var rikelig med vann, inkludert tørkede elvekanaler, eldgamle hav- og innsjøbunner og vannutskårne daler. Vi har også oppdaget viktige reserver av vannis på Mars, som den enorme polare iskapperpolare iskapperHAN isbreerisbreer begravd nærmere ekvator og is nær overflaten som er innebygd i Mars-jorden.

Som forventet, denne siste analysen » utfordrer vår forståelse av dannelsen av Medusae Fossae og reiser like mange spørsmål som den besvarer sier Colin Wilson, ESA misjonsforsker mars expressmars express og Trace Gas Orbiter. «Hvis det er isvann,» Disse massive forekomstene ville endre vår forståelse av Mars klimahistorie og ville være et fascinerende mål for menneskelig utforskning og robotikkrobotikk av mars «. Når det gjelder de som leter etter hvor vannet som strømmet på Mars gikk, er disse forekomstene en del av svaret!

Selv om Mars virker tørr i dag, gjenoppliver oppdagelsen interessen for planetens tidligere vann og reiser spørsmål om dens klimatiske historie. Imidlertid er disse forekomstene begravd under hundrevis av meter med støv og sediment utilgjengelige for øyeblikket og representerer en utfordring for fremtidig forskning.