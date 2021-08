Bevæpnede røvere holdt som gisler under dødelige bankangrep i en brasiliansk by

Bankranere bevæpnet med sprengstoff og kraftige kanoner oppslukte en brasiliansk by i terror tidlig mandag morgen og lastet noen inn i bilene sine mens sivile ble holdt som gisler og flyktet.

Videoen, delt på sosiale medier, viser svartkledde menn og nesten 200 000 mennesker som bor som gisler på en gate i Arasatuba, 320 kilometer fra Sபாo Paulo.

Etter å ha ranet minst to bankkontorer, kjørte de kriminelle bort med gislene på takene på bilene sine. Minst tre mennesker, inkludert to sivile, ble drept i sammenstøtene.

Det siste i en serie stadig mer voldelige bankran i Brasil. Eksperter mener et velferdsprogram for epidemier for fattige brasilianere har oppmuntret ranere til å planlegge dristige angrep i søvnige regionale byer der bankkontorer sparer mer penger.

Alvaro Camilo, utøvende sekretær for Sao Paulos militære politi, sa at mer enn 20 bevæpnede menn hadde brukt 10 biler for å utføre ran i staten. Da mobben flyktet, forlot de eksploderende granater over hele byen.

Camilo oppfordret folk til ikke å forlate hjemmene sine før sprengstoffene ble funnet og ødelagt.

Det var to separate pistolkamper med vaktene, hvorav tre døde, sa Camilo. To av de døde var lokalbefolkningen og en av angriperne ble drept. Han sa at en annen mistenkt ble skadet og en tredje person ble arrestert.

Det var mer enn 350 politi i byen, og to helikoptre ble brukt til å lokalisere angriperne, sa Camilo og la til at SA -grenen til Banco du Brazil i Arasatuba var et lager for lagring av penger – statlige tjenestemenn visste ikke.

To lignende bankkontroller fant sted påfølgende dager i byene Cameta og Crisima i slutten av desember. I begge tilfeller ble filialene til Banquo til Brasil målrettet. Camilo sa at det var Simon som fortalte ham hvor det siste raidet var knyttet til andre nylige angrep.

Brasil har en lang historie med bankran og store långivere har kjempet mot bølger av voldelige ran de siste årene.

Associated Press og Reuters bidro til denne rapporten