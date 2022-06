Tittelen er fengende, klippet er minimalistisk og tekstene er imponerende. «Du vil ikke knuse sjelen min (…) Jeg ble forelsket, jeg sa opp jobben min, jeg vil finne et annet mål»: Slik begynner Beyonc புதிய sin nye sang, utgitt 21. juni. Temaet for denne sangen er tydelig: den snakker om frigjøring, opprør, fokus på hva vi egentlig er og skille oss fra samfunnets lenker. En sterk tekst til «Queen B» forlot scenen, kastet seg ut av syne, ignorerte seg selv og familielivet. «Jeg har personlig slitt med søvnløshet ettersom jeg har turnert i mer enn halve livet. Å danse på hælene har forårsaket slitasje på musklene mine gjennom årene. Stress på håret og huden (…)», Han uttalte at han ønsker å ta vare på helsen og velværet i 2021 på Harbours Bazaar.

«Det var som et tegn»

Og nyheten er at Beyoncின்s fans som faktisk har tatt ordet «Break My Soul» har en god mottakelse. Vi får vite om amerikanerne som trakk seg etter å ha hørt på sangen i magasinet The Face. «Det er vanskelig å beskrive hvordan jeg følte det da jeg hørte denne sangen», sa læreren. «Det var som et tegn. Jeg var sliten og ulykkelig en stund, og Beyonc விட்டு forlot meg og ba meg leve sant: «Du vet, du har rett!»

Ikke bare det: The Face avslører også situasjonen til Giselle som fant et merke på Break My Soul: «Vennene mine så hvor anspent jeg var og tok meg med ut for en drink. Jeg hørte på Beyonc பாட sin sang. Da jeg hørte ham si «resigner», visste jeg at han måtte gjøre det. Jeg ringte sjefen min i midten. Timingen var riktig. « Beyonc, hvem opprettet virksomheten?