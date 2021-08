Beyonc er overrasket når hun avslører midi -t -skjorten sin i en crop -topp med minikjørt og minikjørt

Han slipper sin siste samling Ivy Park Rodeo om fem dager.

Hit-maker, 39, i en serie bilder som ble utgitt lørdag, ble overrasket over å se magen hennes glitre med en rosa cowprint-topp og miniskjørt.

Kitty Up! Da Beyonc ga ut et nytt glamorøst bilde fra hennes kommende Ivy Park Rodeo -serie, fortsatte hun å uttrykke begeistring over den nye cowboyinspirerte serien.

I en fantastisk scene poserer Crazy in Love hit-maker foran en halmscene mens hun krysser armene over hodet mens hun setter Jim-Honet-kroppen for fullt.

Hun var en visjon om skjønnhet i løse ringletter med sin gyldne blonde kjole og et snev av sminke i ansiktet.

Hun hadde på seg et par nakne hæler.

Jeh-hvordan! Wow-faktor ble hentet inn for hit-maker Glam shoot

Dette utseendet er den siste sniktittet som håner hennes samarbeid med Adidas.

I forrige uke la låtskriveren ut et glamorøst bilde av seg selv med en kjevende kropp mens hun hadde på seg en denim jumpsuit med en blå cowboyhatt over de skinnende bølgene.

Sangskriveren Crazy in Love fengslet kameraet med skiltede, skinnende lepper som vinket en skinnsadel.

Kitty Up! Beyonc. Økte temperaturen tidligere denne uken da hun fortsatte å promotere sitt kommende cowboy-inspirerte høst.

Hun avslørte mer berøring gjennom jeansjakken som falt over skulderen hennes.

Da hun gikk fra det vestlige temaet, rocket hun et par hvite joggesko.

Kitty-up! Den 39 år gamle superstjernen ga forrige uke ut en ny reklamevideo for det siste cowboyinspirerte høsten i serien

Singel -damene hitmaker ga henne Bert Terrier et blikk da publikum suste mot flammene rundt henne.

Avl: I en annen scene i annonsen avslørte motemogulen hennes mange splittelser da hun hang opp ned fra en tønne.

Hun fullførte sitt vestlige tema med et brunt belte med en stor gullkrok og en brun krystallbelagt cowboyhatt.

Rodeo: Crazy in Love -sangerinnen, i en stroppeløs denimkjole med en ren barca -grøft og hvite adidas -joggesko, gjorde sin lange blonde -BH til en lasso da fyrverkeri eksploderte bak henne.

Glamorøs: Bombskall i korte shorts med høy midje med tre adidas-striper på en denim lang topp foran et ørkenlandskap

På et tidspunkt monterte hun hesten sin fra en karusell i blå treningsutstyr.

Bomben ble gjemt i korte shorts med høy midje med tre adidas-striper over denim lange ermer foran et ørkenlandskap.

Superstjerne: I annonsen viste Bay sitt feilfrie ansikt

All Curls: Den nye kampanjen er å promotere sangerens Ivy Park -samling

Kitty Up: En mor til tre viste frem sin utrolige fysikk

Say My Name Songwriter “B” med den gigantiske midjen med et gigantisk belte. Han hadde en krok gravert med ordene.

Videoen inneholdt også The Wire -skuespilleren og den virkelige rodeo -mesteren Clin Durman.

Emmy Award -vinneren hadde på seg en denimjakke med matchende jeans og en svart cowboyhatt mens han syklet på hestene.

Andre gjestestjerner inkluderer Snow Allegra, Orville Beck, Paloma Elcer og Top Envique.

Kolleksjonen, som inkluderer 58 dame- og unisex -klesstykker, 13 tilbehør og fem sko, slippes på Addidas.com 19. august klokken 14.00.

Alt tente: Denne annonsen minner om noen popvideoer av Megastar

Cow Girl: Bay avslørte en oppsiktsvekkende forestilling i den nye kampanjen