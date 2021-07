Den marokkanske fangen Abdullatif Nasser har blitt arrestert av USA siden 2002 uten tiltale for en forbrytelse.

USA har overført en fange fra Guantanamo Bay-forvaring for første gang siden president Joe Biden tiltrådte, etter at en marokkansk mann ble sendt hjem etter å ha blitt anbefalt for utvisning.

Abdul Latif Nasser, en marokkansk fange i midten av 50-årene, fikk komme tilbake av et vurderingspanel i juli 2016, men var i Guantanamo under presidentpresidenten til tidligere president Donald Trump.

Prosessen med Periodic Review Board bestemte at arrestasjonen av Nasser ikke lenger var nødvendig for å beskytte USAs nasjonale sikkerhet, sa Pentagon i en uttalelse mandag.

I 2016 anbefalte styret godkjennelse av Nasers utvisning, men administrasjonen til tidligere president Barack Obama, som stengte det kontroversielle interneringssenteret, klarte ikke å fullføre prosessen før den var over – ulovlig fengsel, nektelsesrett og tortur – noe som gjorde hans presidentskap til et prioritet.

Obamas forsøk på å stenge anlegget ble hindret av republikanere i kongressen som begrenset deres evne til å overføre fanger til amerikansk territorium.

Både Obama og hans forgjenger, George W. Bush, støttet overføringsprosessen for fanger. Imidlertid, under Trump, har prosessen i stor grad stoppet, sa han før han tiltrådte, ettersom det ikke burde være ytterligere løslatelser fra “Kidmo” som Guantanamo Bay ofte kalles.

“Dette er veldig farlige mennesker, og de skal ikke få lov til å komme på slagmarken igjen,” sa han.

Nassers avløser, president Biden Guantanamo, sies å gjøre en innsats for å redusere befolkningen, som nå er 39. På sitt høydepunkt holdt campus rundt 800 innsatte.

I februar startet den en studie om hvordan man lukker Bidens fengsel i Det hvite hus, men har vært forsiktig med å inngå kompromisser for mye etter at Obamas løfte mislyktes.

Den amerikanske sivile frihetsunionen feiret Nassers flytting, men ba Biden-administrasjonen “omgående … forhandle og iverksette lignende avgjørelser for andre internerte som er fjernet.”

“Å få slutt på to tiår med urettferdig og urettferdig forvaring av muslimske menn i Guantanamo er en menneskerettighetsplikt og krever nasjonal sikkerhet,” sa ACLU i en uttalelse.

Holdes gratis

USA har takket Marokko for å legge til rette for Nassers retur.

“USA berømmer Kongeriket Marokko for sitt langsiktige partnerskap for å ivareta de nasjonale sikkerhetsinteressene til de to landene,” sa uttalelsen fra Pentagon.

“USA er takknemlig overfor Storbritannia for sin beredskap til å støtte USAs innsats for å stenge interneringsanlegget i Guantanamo Bay.”

Talsmann for utenriksdepartementet Netflix sa i en uttalelse: “Marokkos ledelse må oppmuntre andre land til å hente hjem sivile som har reist til utlandet for å kjempe for terrororganisasjoner i utlandet, med en tidligere intensjon om å utvise sine utenlandske terrorfightere fra det nordøstlige Syria. ”

Nassers reise til fengsel på Cuba var lang.

Hans Pentagon-fil sier at han var medlem av en ikke-voldelig men ulovlig marokkansk sufi-islam-gruppe på 1980-tallet. I 1996 fikk han i oppdrag å kjempe i Tsjetsjenia, men havnet i Afghanistan, hvor han trente i al-Qaida-leiren.

Han ble tatt til fange og sendt til Guantanamo Bay i mai 2002 etter å ha kjempet med amerikanske styrker der.

En uidentifisert militærmedarbeider sa at han hadde studert matematikk, informatikk og engelsk i Guantanamo og hadde utviklet en arabisk-engelsk ordbok på 2000 ord for å representere ham før vurderingspanelet.

Tjenestemannen fortalte panelet at Nasser “angrer fortidens handlinger” og uttrykte håp om at han ville bli gjenforent med samfunnet.

Den tidligere fangen ble aldri siktet.