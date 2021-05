Biden advarer om at amerikansk demokrati er ‘i fare’ når det gjelder å huske de som døde i den amerikanske krigen

I en tale til minne om den amerikanske krigens død på Memorial Day advarte Joe Biden om at det amerikanske demokratiet var “i fare” og ba om empati blant sine medborgere.

I sin tale på Arlington National Cemetery hyllet den amerikanske presidenten sammen med førstedame Jill Biden, visepresident Kamala Harris og ektemannen, dem som døde i den amerikanske krigen, og beskrev henne som det ultimate offeret i jakten på demokrati.

Men han sa også at det amerikanske demokratiet var i fare. “Denne oppgaven faller på alle hver dag. Demokratiet i seg selv er i fare, her hjemme og rundt om i verden,” la han til: “Det vi gjør nå, hvordan vi verdsetter de faltes minne, vil avgjøre om demokratiet vil vare lenge. “

Bidens tale mot en turbulent tid i amerikansk politikk kom som et sjokk for Donald Trumps fire år lange lov og orden. Forstyrre formaliseringen av Bidens valgseier.

Den kommer i en tid med høyreprotester mot streiker forårsaket av koronavirusepidemien, spredning av konspirasjonsteorier rundt Trump-tilskyndet valgrettferdighet og sivil uro drevet av ekstrem høyre og utbredt protest mot rasisme og politiets brutalitet.

Fidens tale fokuserte på prinsippene for et demokrati som utvikler seg når innbyggerne stemmer, når det er en uavhengig presse, og når alle har like rettigheter.

“Dette landet var bygget på en idé,” sa Biden i sin tale. “Vi var bygget på en idé, en ide om frihet og mulighet for alle. Vi har aldri fullt ut forstått ambisjonene til grunnleggerne våre, men hver generasjon har åpnet døren til litt mer detaljer.”

Siden han veltet Trump i Det hvite hus i fjor, har Trump og flere republikanere forsøkt å fremstille valget som ubegrunnet. De har anlagt en rekke rettssaker og er kjent som “revisorer” for avgjørelser i Arizona største distrikt.

Republikanske statslovgivere har også vedtatt lokale stemmerettlover som tar sikte på å begrense velgernes tilgang. Republikanerne i Texas klarte ikke å presse en søndag kveld Veldig begrenset Stemmeaktiviteter i USA etter at demokratene forlot huset i siste øyeblikk. Men andre tiltak har gått i stater som Georgia og Florida.

Mens politikere på begge sider av det amerikanske politiske spekteret rutinemessig snakker om “krigen for sjelen til USA” for å beskrive deres oppdrag til velgerne, er Bidens høytidstale en “Myanmar-lignende konspirasjon må finne sted i USA, “som generalløytnant Michael Flynn, Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, sa i helgen.

Vises før En konferanse Flynn ble spurt av en deltaker i QAnon-konspirasjonen i Dallas hva som skjedde i Myanmar – der militæret styrtet den demokratisk valgte regjeringen – og kunne det gjentas hjemme?

“Uten grunn”, sa Flynn til det begeistrede publikummet. “Jeg mener, det må skje – det stemmer.”

Minst 800 sivile er drept og tusenvis arrestert siden Myanmar-militæret tok makten i februar og arresterte landets demokratisk valgte ledere.

Flynn fikk sparken av Trump i 2017 etter at det ble avslørt at han hadde løyet for visepresident Mike Pence om kontaktene med den russiske ambassadøren Sergei Kislak.

Senere erkjente han seg skyldig i å ha kommet med falske uttalelser til FBI, trukket senere anken og rettsvesenet la ned tiltalen mot ham. Trump beklaget senere general. I januar forbød Twitter Flynn fra nettstedet for å fjerne kontoer som fremmer QAnon-policyer.