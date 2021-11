Biden aksepterte infrastrukturplanen som et “stort skritt fremover”

USAs president Joe Biden feiret sin første store lovgivende seier på lørdag, dagen etter at han møysommelig godtok en bredbasert investeringsplan for infrastruktur, men han måtte fortsatt overvinne demokratiske splittelser for å stemme over den sentrale sosiale komponenten og økologien i dens ambisiøse reformer. “Jeg tror ikke jeg overdriver ved å si at dette er en enorm forbedring for landet vårt,” sa han foran kameraene, ansiktet hans tydelig synlig etter flere måneder med arbeidsforhandlinger.

Presidenten sa at loven ville bli vedtatt «snart» med en investering på 1,2 billioner dollar for å modernisere de falleferdige veiene og broene i verdens største økonomi og for å forhindre forsinkelser på høyhastighetsinternett. Den fikk den endelige godkjenningen av kongressen fredag ​​kveld, med støtte fra et flertall av demokrater, men også en håndfull republikanere.

Han begynte med å berømme “Blue Collar Workers”-programmet, “Alle i huset som føler seg forlatt og tilbakestående i en økonomi i rask endring: Denne loven er for deg”, “Tusenvis av jobber”. Universitetsgrad påkrevd”.

Ifølge ham vil de konkrete effektene begynne å merkes på bakken «innen tre måneder».

Den demokratiske presidenten trengte seier fordi ryktet hans stupte etter et valgnederlag i leiren hans i hovedstaten Virginia, og demokratene ville miste sitt lille parlamentariske flertall innen et år etter det parlamentariske midtveisvalget.

Denne senior eks-senatoren fikk stor ros under valgkampen mot Donald Trump, men han måtte demonstrere sine forhandlingsevner at det ennå ikke har hjulpet ham med å overvinne de vanskelige posisjonene til venstreorienterte og demokratiske sentrister.

Men glasset med reformplaner for rundt 3 billioner dollar om ti år, som i utgangspunktet er ment å restrukturere den amerikanske velferdsstaten, som bare er halvfull.

1,750 milliarder dollar for å stemme for viktige sosiale og økologiske elementer Mr. Pitan har ennå ikke klart å overbevise en håndfull moderat folkevalgte, spesielt de som sørger for barnehage til alle, noe som er en betydelig forbedring i dekningen. Og betydelige investeringer for å redusere klimagassutslipp.

Programmet, kjent som «Built Back Better» (PPP) eller «Built Back Better», er under parlamentarisk forbud.

Lørdag, fra Det hvite hus, lovet presidenten å stemme igjen av kongressen.

“Jeg skal være klar: vi skal sende det til Representantenes hus, vi skal sende det til senatet,” sa han, og refererte til det som “en historisk investering” som ifølge ham, kan ikke øke eller forverre inflasjonen. Offentlige underskudd, og heving av skatter kun for de aller rikeste.

Hvis han hadde spådd at han ville bli anmeldt i styret i uken 15. november – da han var 79 – ville ikke presidenten ha satt noen frist for endelig vedtak. I senatet fortsetter Joe Mancin fra West Virginia’s Center Democrats å motsette seg det, noe som gjør enhver spådom vanskelig.

På spørsmål om hvorfor han trodde på hindringene han fortsatt måtte overvinne, svarte Biden med et smil: “Det gjør jeg.”

USAs 46. president investerte personlig i forhandlinger bak kulissene i et kompromiss som ble skissert på lørdag for å tillate forbedring av infrastrukturen. Hvis det snart estimerte anslaget fra kongressens tjenester bekrefter utgiftene til offentlige midler, er moderate valgte representanter for kammeret forpliktet til å stemme for BBB-planen.

Det åpnet vetoretten til den progressive fraksjonen, som i utgangspunktet ba om en samtidig avstemning på begge sider – selv om seks folkevalgte fra venstresiden stemte mot teksten om infrastruktur.