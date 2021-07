Biden avskjediger Heckler ved Virginia-arrangementet: ‘Dette er ikke et Trump-møte. ‘M Holler’

President Joe Biden Han stiller til valg på samme kontor som han forlot i januar 2018 på en kampanjehendelse for den tidligere Virginia-guvernøren Terry McAliffe.

Guvernører i Virginia har ikke lov til å stille til valg kontinuerlig i henhold til statens lov, men den tidligere guvernøren kan komme tilbake til embetet i et fremtidig valg.

Biden snakket i Arlington utenfor Washington D.C. på fredag ​​da en gruppe mennesker begynte å rope og avbrøt presidentens tale.

Journalister under arrangementet sa at gruppen ropte “Stopp linje 3” for å markere Minnesota oljeledningsprosjekt.

Publikum prøvde å stå opp for presidenten og ropte til publikum: “La oss gå, oops!” Ropte det.

Biden oppfordret tilhengerne til å roe ned og boikotte protestene.

“Det er riktig, det er riktig,” sa Biden. “Nei nei nei nei. La oss snakke. Det stemmer. Se, dette er ikke et Trump-møte. M Holler. Ingen er oppmerksomme.”

Mr Biden var tilbake på kampanjesporet og stubbet en kandidat for første gang siden han ble president. McAuliffe løper mot den republikanske kandidaten Glenn Youngkin for å få tilbake sin gamle jobb, og han er en politisk partner.

Selv om regjeringen har gått mot demokrater de siste årene, blir rase fortsatt sett på som konkurransedyktig.

“Du kommer ikke til å finne noen, jeg mener noen, han vet hvordan man kan gjøre mer for Virginia enn Terry,” sa Biden. “Valg utenfor året, visjonen om landet. Dette er en stor avtale.”

Bidens tale til støtte for McCallife var bare en kort spasertur fra Det hvite hus, og understreket viktigheten av guvernøren i Virginias løp for hans personlige tonehøyde for 3000 McAllif-tilhengere.

Det gir partier en mulighet til å oppdage hva slags budskap som vil fungere i det politiske landskapet etter 2020 før midten av 2022-tallet.

Adrian Elrod var seniorrådgiver for Hillary Clinton under presidentkampanjen i 2016, og hun tjenestegjorde også i Mr Bidens innvielse.

“Dette er en viktig test for Biden-administrasjonen,” sa han Fortalte Associated Press. “Marginene er for små, og han må bruke sin innflytelse for å få kandidater til å krysse mållinjen.”

“Hans budskap er enkelt – han gir løfter om vaksiner, jobbvekst og infrastruktur,” la han til.

Mr Biden forsøkte å knytte Young til tidligere president Donald Trump, som dukket opp for Biden i Virginia i 2020, med 44 prosent av stemmene i staten.

“Terry og jeg deler fellestrekk. Jeg kjørte mot Donald Trump, Terry gjorde det samme. Jeg slo Donald Trump i Virginia, så Terry også,” sa Biden. Det er som, jeg vet ikke hvor disse menneskene kommer fra. “

Biden, som baktalet republikanerne, sa at partiet “ikke ga noe annet enn frykt, løgner og brutte løfter.”

Youngkin ønsket å få moderert sitt kandidatur av Trump, men sa at han var “beæret” for å få den tidligere presidentens godkjennelse.

Mark Rochelle, professor i statsvitenskap ved George Mason University, sa: “Fordi den demokratiske nominerte er så filosofisk nær og lik Biden, kan mange se Virginia som en sterkere klokke enn vanlig.” Fortalte AP.