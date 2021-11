Biden ba om unnskyldning for Trumps uttreden av Parisavtalen

USAs president Joe Biden ba mandag verdens ledere, inkludert hans forgjenger Donald Trump, om unnskyldning for USAs tilbaketrekning fra Parisavtalen. Kampen mot global oppvarming”Fantastisk mulighet«For verdensøkonomien.

“Jeg tror jeg ikke bør be om unnskyldning, men jeg beklager at jeg har presset oss ut av Parisavtalen og presset oss tilbake i tidsplanen.“, erklærte han.

En av de første avgjørelsene som ble tatt da han ankom Det hvite hus var å insistere på at industrien skulle bringe landet hans tilbake til en avtale med sikte på å kontrollere global oppvarming under +2 °C. , Hvis mulig + 1,5 C.

Donald Trump har lovet at avtalen om å redusere klimagassutslippene vil ødelegge arbeidsplasser. Men ikke Joe Biden, tvert imot.

“Midt i en voksende katastrofe tror jeg det er en utrolig mulighet ikke bare for USA, men for oss alle.Han kom med kunngjøringen mens han talte til et todagers møte med verdensledere samlet innenfor rammen av FNs generalforsamling om COP26-klimaet, som anses som viktig for å kontrollere global oppvarming.

Han lovet også “Handling, ikke ord“.”Amerika kommer ikke rundt bordet igjen, men jeg håper det vil gå foran som et godt eksempel“.