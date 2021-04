Biden er den første amerikanske presidenten som anerkjenner det armenske folkemordet Joe Biden

Joe Biden kunngjør formell anerkjennelse som den første amerikanske presidenten Armensk folkemord, Mer enn et århundre etter massakren av osmanske tropper og splittelsen mellom den nye amerikanske administrasjonen og Ankara.

“Det amerikanske folket respekterer alle armeniere som døde i folkemordet som startet for 106 år siden i dag,” sa Biden i en uttalelse lørdag.

“Siden 24. april 1915 har armenske intellektuelle og samfunnsledere blitt arrestert av osmanske myndigheter i Konstantinopel, og marsjerer til deres dødsfall i en kampanje for å utvise, massakre eller utrydde en og en halv million armeniere.”

Biden oppfordret den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan på fredag ​​til å informere ham om at USA ville opprette stillingen for å markere 106-årsdagen for folkemordet. Det var samtale Rapportert å være anspent Dette problemet er ikke nevnt i de offisielle regnskapene for samtalen.

“Dette er noe som har gitt president Biden dypt håp i veldig lang tid da han var i senatet, en stilling han gjorde veldig tydelig under kampanjen,” sa en toppsjef.

Tjenestemannen opprettet en forbindelse med Black Lives Matter-bevegelsen og fremveksten av identitetsspørsmål rundt angrepene på asiatiske amerikanere.

“Jeg skal si at vi er her et øyeblikk, og folk her, inkludert i USA, er i ferd med å innhente historiene sine, effekten av disse historiene, så jeg tror dette er det rette øyeblikket for å gjøre dette, til og med historisk. “

Tyrkias posisjon som NATO-medlem og mangeårig regional alliert har forhindret amerikanske presidenter fra å holde sitt verv. Men forholdet mellom Washington og Ankara har økt dramatisk de siste årene.

Kunngjøringen markerer kulminasjonen av flere tiårs kampanje fra armenske amerikanske organisasjoner.

“Dette er et viktig øyeblikk i forsvaret av menneskerettighetene,” sa Brian Arthanu, president for den armenske kongressen. “Det ble ganske enkelt vår oppmerksomhet da. President Biden står fast mot et århundre med fornektelse og oppgir en trend for menneskerettigheter overalt. “

Det osmanske rikets fall og den moderne tyrkiske statens fødsel drepte 1,5 millioner armenere. Mange ofre døde i dødsmarsjen til den syriske ørkenen. Massakren blir allment sett på som en forbrytelse i monumental skala – og en alvorlig forløper for nazismassakren.

Ronald Reagan refererte til det armenske folkemordet i sin rapport om Holocaust fra 1981, men det ble ikke fulgt av formell anerkjennelse. Barack Obama lovte de armenske amerikanerne at han ville ta det skrittet, men når han trakk seg, ønsket han ikke å opprøre en alliert. I 2019, Begge kamrene i kongressen Selv om Donald Trump prøvde å stoppe dem, erklærte de sin egen anerkjennelse.

Den tyrkiske statsviteren Sonar Kakapte sa at Biden-kunngjøringen ville være et viktig øyeblikk i forholdet mellom Ankara og Washington, men han hadde tidligere sagt at økonomiske hensyn kunne undergrave Erdogans innvirkning på den moderne saken. Tilstand.

“Dette er ikke første gang en amerikansk president kommer til kontoret for å gå inn for det armenske folkemordet,” sa Cagabette, direktør for det tyrkiske forskningsprogrammet ved Washington Institute.

“Det som har skjedd tidligere er at regjeringsavdelinger vil forklare disse presidentene når de tiltrer. Det skjer ikke nå. Det er knyttet til et skifte i amerikanske synspunkter i Washington. Nå er Tyrkia et av de mest upopulære landene, spesielt i Pentagon. “

Han sa at hovedårsaken til holdningsendringen var den tyrkiske avgjørelsen om å kjøpe det russiske S-400 luftvernsystemet. Politiske konflikter mellom kurderne og Den islamske staten spiller også en rolle.

Ledende tjenestemenn bemerket at Biden prøvde å dempe innvirkningen på forholdet til Ankara, og understreket at folkemord hadde funnet sted før det moderne Tyrkia ble født, ikke som et fokus, men som en påminnelse.

“Rapporten gjør det veldig klart at dette ikke er en påstand,” sa seniortjenesten. “Den snakker om grusomhetene i den osmanske perioden. Jeg tror dette er gjort på en veldig prinsipiell måte for å fokusere på arven etter disse grusomhetene, i håp om at slike grusomheter kan forhindres fra å skje igjen i fremtiden.

Samantha Power, en tidligere amerikansk ambassadør i FN og nå Bidens kandidat til å lede det amerikanske byrået for internasjonal utvikling, mislyktes i sitt siste forsøk på å overtale Obama til å anerkjenne folkemord.

Sa På Twitter Det sa “Det var trist å tenke på alle som jobbet så hardt for anerkjennelse, men det skjedde ikke. Først og fremst samfunnet av overlevende – nesten alle døde. Nektelse av folkemord forårsaket stor smerte for dem og deres familier. ”