Biden faller på scenen under militærseremoni (VIDEO)

Demokraten, som overrakte vitnemål til studenter ved Air Force Academy i Colorado, snublet tilsynelatende over en svart bag og gikk ned på kne og hender.

«Han har det bra. Det var en sandsekk på scenen da han håndhilste,» tvitret hans kommunikasjonsdirektør Ben LaBolt.

Joe Biden, hvis alder og fysiske form har vært under konstant angrep av noen av hans politiske motstandere, reiste seg senere med hjelp av en soldat ved hans side og livvaktene hans.

Som for å forklare hvorfor enheten falt, så vi ham peke på denne vesken som ble brukt til å støtte opp en enhet på stedet.

Presidenten, spesielt kandidaten til valget i 2024 mot republikaneren Donald Trump, deltok på seremoniens avslutning og ble ikke umiddelbart påvirket av fallet.

USA finner Beijings avvisning av et møte «beklagelig»: «Jeg frykter at en hendelse kan komme ut av kontroll veldig raskt»

Deretter tok han flyet tilbake til Washington og klatret opp trappene uten å ta en pause for å svare journalistene på stedet.

I juni 2022 hadde et bilde av presidenten som falt ned under en sykkeltur allerede skapt oppsikt. Igjen våknet Joe Biden og fikk ingen spesielle fysiske konsekvenser.

Demokratens siste helsesjekk, i februar, fant ham ved god helse.

Men ifølge meningsmålinger mener et flertall av amerikanerne at han er for gammel til å stille for en ny periode.