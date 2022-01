Biden har ingen planer om å sende amerikanske eller NATO-tropper til Ukraina

USAs president Joe Biden sa tirsdag at han «ikke hadde noen intensjon» om å sende amerikanske eller NATO-tropper til Ukraina, mens han mente at den russiske invasjonen ville få «enorme konsekvenser» og «forandre verden».













Lagt ut 25.01.2022



NVi har ingen intensjon om å stasjonere amerikanske eller NATO-styrker i Ukraina, sa han til journalister under et besøk til en liten bedrift i Washington, D.C.

Den amerikanske presidenten gjentok imidlertid at Russland ville utsette seg selv for «betydelige» sanksjoner under offensiven, og ville gå så langt som å personlig målrette sin president, Vladimir Putin.







Til en journalist som spurte ham om han kunne tenke seg å tillate den russiske presidenten personlig, svarte Joe Biden «ja», «jeg kan tenke meg det».

På den annen side har USAs president nektet å spekulere i når angrepet på Ukraina kan gripe inn. “Det er som å studere kaffegrut,” sa han om Vladimir Putin: “det avhenger av hans avgjørelse.” Joe Biden gjentok at hvis Russland «okkuperer hele landet» eller «svært lite», vil ikke bare det, men «hele verden» få «enorme konsekvenser». Det var «den største invasjonen siden andre verdenskrig», sa han. “Det vil forandre verden.”