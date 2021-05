Biden hever USAs flyktninglokk til 62 500 blant tidligere tilbakeslag – mens det skjedde | Amerikanske nyheter

En ny film avviser populære historier og besøker den tidligere presidenten, 96, som en svært potensiell tenker, særlig om klimaendringene.

Når jeg når barnebarnet til Jimmy Carter gjennom zoomen, svarer han med en Rafael Warnock-kampanjet-skjorte. Jason Carter var advokat og politiker i midten av 40-årene, animert og velutdannet, med blå øyne som minner om bestefaren. Han gikk av telefonen med sin 93 år gamle bestemor Rosalyn. Dette er en spesiell dag; Joe Biden Carter er på vei hjem fra Georgia-slettene.

“Bestefaren min traff nesten alle i verden han elsket,” sier Jason Carter. “Nå møter han USAs president. Men han er personen som hevder å ha lært mest Rachel Clark, En analfabeter som bodde på familiens gård.

“Han syntes ikke synd på henne,” sier Carter. “Han så makten hennes. Bestefaren min trodde på kraften til en mann og et lite samfunn. Han sier for å beskytte folks friheter, og de kan gjøre store ting. Alle disse gir stor respekt for mennesker. ”

Carter snakket åpent om bestefaren, selv om det er klart at han ofte gjør det. Nyere selvbiografier og dokumentarfilmer viser ikke bare ny interesse for den tidligere presidenten, men også hans ønske om å oppdatere offentlige beskrivelser rundt hans tid i embetet. Nylig biograf Jonathan Alder kaller ham “den mest misforståtte presidenten i amerikansk historie.”

Carter, som mistet et forsøk på å stille til gjenvalg i raset i Reagan i 1980, blir ofte beskrevet som en “mislykket president” – en peanøttbonde hvis administrasjon ikke forsto hvordan de skulle gjøre ting, preget av inflasjon, energikrisen. og katastrofen for iranske gisler.

Påfølgende presidenter, spesielt sørdemokraten Bill Clinton, holdt avstand – ikke ønsket å bli ansett som en del av en politisk fortelling, som understreket hengivenhet for å gjøre ting. Selv Obama var frittalende Vær forsiktig Assosiert med den myke hjerteeffektiviteten som er pålagt Carter.

Men er Carter virkelig så ubrukelig?

I Carters selvbiografi fra 2020 snakker Alder om Carters svært detaljerte beskrivelse, og kaller ham “en overraskende vidtrekkende president – en politisk og stilistisk svikt, men en betydelig og vidtrekkende seier.” Den visjonære naturen til Carters ambisjoner, spesielt de rundt ham, gjør at han kan beundres fire tiår etter slutten av sin periode.

