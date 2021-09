Biden kunngjorde en joint venture -avtale med Storbritannia og Australia for å møte Kina

“Dette er vår største styrke, å investere i våre allianser og fornye dem for bedre å håndtere dagens og morgendagens trusler,” sa Biden mellom to skjermer fra Det hvite hus som viste andre verdensledere. “Agus – det ser rart ut, alle disse forkortelsene, men det er bra.”

“Vi må ta partnerskapet vårt til et nytt nivå nå,” sa Morrison.

“Vi legger til et nytt kapittel i vennskapet vårt,” la Johnson til.

Tjenestemannen sa at de tre landene vil finne ut hvordan de bedre kan levere teknologi i løpet av de neste 18 månedene, som USA tradisjonelt bare har delt med Storbritannia. Amerikanske tjenestemenn og eksperter har bemerket at Australia ikke har det splittede materialet som trengs for å drive en atomdrevet ubåt, noe som betyr at det neste halvannet år av forhandlingene vil fokusere på atomutveksling.

Washington og Canberra signerte på gullstandarder “123 -avtale” i 2010 I den lovet Australia ikke å berike eller behandle atommateriale sendt av USA

Australia leter ikke etter et atomvåpen, insisterte Morrison og Biden. Imidlertid sa en høytstående embetsmann i den amerikanske administrasjonen onsdag morgen at atomubåter var “veldig følsomme. Dette er helt klart et unntak fra politikken vår på mange måter. Jeg forventer ikke at den blir utført i andre situasjoner.”

Det er ikke noe eksplisitt om Kina i trepartsavtalen, men to amerikanske tjenestemenn bemerket i tilleggsteksten til kunngjøringen at det var et annet trekk fra vestlige allierte for å presse Kinas oppgang på de militære og tekniske arenaene tilbake.

“Dette er et overraskende og veldig velkomment tegn på Biden -administrasjonens vilje til å gi avansert sikkerhetsteknisk bistand til å lukke allierte som Australia – noe Washington sjelden har ønsket å gjøre,” sa Ashley Townshend, utenrikspolitisk direktør. Sikkerhetsopptredener på U.S. Center i Sydney. “Det foreslår en ny og strategisk tilnærming til å samarbeide med allierte om sikkerhetsprioriteringer i Indo-Stillehavet.”

Canberra forlater ubåtkontrakt på 90 milliarder dollar med Frankrike og mottar USA-produserte atomubåter i retur Triggered.

Verken marinen eller den franske regjeringen kommenterte endringen av retningen.

En ny type atomubåt vil gi Washington og dets allierte i Stillehavet et kraftig nytt verktøy for å kontrollere kinesisk militær ekspansjon, og vil følge det nåværende britiske hangarskipet og franske nylige forsendelser i regionen. Og tyske krigsskip for Sør -Kinahavet.

USA og Storbritannia har lenge delt teknologi på sine forskjellige skipstyper i atomdrevne ubåtprosjekter. Å bringe Australia som et sentralt skritt for å forbedre de tre landenes evne til å samarbeide under havet over Stillehavet, i tillegg til å legge et kraftig vennlig slag til regionen som ikke eksisterer for øyeblikket.

En annen amerikansk tjenestemann sa at det ville ta år før ubåtene ble solgt til Australia. Men i mellomtiden vil det være press for å foreta havneanløp i Australia for å avsløre tilstedeværelsen av flere amerikanske atomubåter. Sent i fjor inngikk USA en avtale med Norge om å utvide og oppgradere en havn i Arktis slik at amerikanske atomubåter kan sende og renovere. Svaie.

Pentagon-tjenestemenn har allerede jobbet med kongressen for å bane vei for større industrielt samarbeid med Australia og Storbritannia, en prosess som kan ta litt tid ettersom USAs baserte sikkerhetsbyråer og kongressmedlemmer må være forsiktige med å dele teknologi og litt arbeid er mulig.

“Vi jobber med kongressen for å sikre at vi har myndighet til å investere i Australia og Storbritannia,” sa Jesse Salazar, Pentagons assisterende assisterende sekretær for industripolitikk, på et arrangement ved George Mason University onsdag.

Det er en i Beijing Nye rakettvåpen Til disposisjon og styrkene blir stadig mer okkupert, med marinefartøyer som seiler i nærheten Japanerne Og Amerikansk vann De siste dagene. Det er en del av et forsøk på å hevde sitt eierskap til de omstridte områdene, og understreke dets forrang i Indo-Stillehavsregionen. Kinesiske embetsmenn sier at Beijing eier territorium innenfor landets “ni-linjers” grense i Sør-Kinahavet.

Som svar fortsetter USA med å inngå allianser med andre land som fungerer som et bolverk mot Kina. En slik gruppe kalles “Quad”, som inkluderer USA, Japan, Australia og India. Gruppen på fire land, som ble dannet i sin nåværende repetisjon i 2017, er forsiktig med å åpenlyst si at dets økonomiske, tekniske og militære samarbeid vil forpurre Beijings mål, men analytikere sier at fireren ikke ville være like sterk i dag som den ville være i dag for Kinas fortsatte yrker.

24. september møtes de fire Quad-Nation-lederne for første gang på møtet på Det hvite hus på gruppenivå.

Japan har lenge vært skeptisk til kinesiske motiver og provokasjoner i Øst -Kinahavet, men Australia og India har sett nylige flammepunkter.

Handelskrigen mellom Kina og Australia har forverret forholdet mellom de to landene. Striden, som begynte i april 2020 etter at statsminister Scott Morrison ba om en undersøkelse av opprinnelsen til Govt-19, har kostet de to landene omtrent 4 milliarder dollar. Josh Friedenberg, Australias kasserer, anklaget denne måneden Beijing for å prøve å utøve “politisk press” ved å ilegge bøter på australske varer.

Det siste kinesisk-indiske forholdet er også anspent Farlige konflikter på deres lange omstridte grense Høyt i Himalaya.

Lee Hudson bidro til denne rapporten.