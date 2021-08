Biden møter mer kritikk etterhvert som Taliban går videre over Afghanistan – USA Political Live | Amerikanske nyheter

09:31

Som En Provinsiell Hovedstad Deretter En annen Fallen for Taliban, er dette meldingen fra Washington til Afghanistan som står overfor et angrep Livet deres er i deres hender.

“De må kjempe for seg selv, de må kjempe for landet sitt.” Joe Biden Sa. Jen Saki, En talsmann for Det hvite hus la til: “De har det de trenger. De må avgjøre om de har den politiske viljen til å slå tilbake.

Men til tross for mer enn 80 milliarder dollar i amerikansk forsvarshjelp og et årlig militærbudsjett siden 2002, har Afghanistans militære motstand mot Taliban Vil kollapse i høy hastighet Enn de fleste pessimister spår. Det snakkes blant amerikanske tjenestemenn i Kabul om at det vil falle om ikke om uker – om ikke uker.

Intervjuer med tidligere tjenestemenn som er tett involvert i amerikansk politikk Afghanistan Faktorene bak utbruddet peker på sammenkoblede baner, hvorav noen har vært i produksjon i lang tid, og noen er et resultat av beslutninger som er tatt de siste månedene.

Selv om det er enighet om at fiaskoen i ledelsen i Kabul og fiaskoen i enhet spilte en nøkkelrolle i fallet med dominoen, er det enighet om at forsøket på å legge all skylden på afghanerne skjuler rollen som USAs ansvar. Dens allierte til den militære katastrofen.