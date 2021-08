Biden News: Så langt Saki sier det er ingen Quit Pro Go med Taliban, så nylig som Blingen sier at 1500 amerikanere fortsatt er i Afghanistan

Utenriksminister Anthony Blingen sier at det fortsatt er 1500 amerikanere i Afghanistan

Joe Biden har blitt anklaget for å ha signert en afghansk dødsordre som hjalp USA for å nekte å forlenge fristen 31. august for amerikanske tropper for å trekke seg ut av Afghanistan.

Den amerikanske presidenten sa at angrep fra ISIS selvmordsbombere var i høy risiko, og at “jo før vi er ferdige, jo bedre.”

Som en del av det har Taliban begynt å blokkere tilgangen til Kabul flyplass og forhindre flukt. På en konferanse i Det hvite hus onsdag sa pressesekretær Jen Zhaki at han ikke hadde kontakt med Taliban da han ble spurt om de tilbød penger eller forsyninger i bytte mot deres samarbeid.

Pentagon sier et helikopter utenfor omkretsen av flyplassen gjemte mørket og brakte flere mennesker inn på flyplassen. Dette er den tredje oppgaven bekreftet av talspersonen.

Utenriksminister Anthony Blingen anslår at det fortsatt er 1500 amerikanere i Afghanistan, inkludert 500 mennesker og en gruppe skoleelever som nå er blitt sendt til flyplassen på en reise fra California.

I mellomtiden ble to kongressmedlemmer som dro til Kabul hardt banket for sin uanmeldte “Instagram -tur” for å “overvåke” utkastelsen. Pentagon sier at deres tilstedeværelse “tok tid” fra andre operasjoner.