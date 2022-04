Biden oppfordrer til et «folkemord» i Ukraina

Dette er første gang presidenten bruker ordet for å beskrive situasjonen i landet. Han beklaget den ytterligere økningen i inflasjonen forårsaket av Russlands okkupasjon av Ukraina.







Joe Biden anklaget tirsdag det russiske militæret for «folkemord» i Ukraina, og brukte begrepet for første gang for å beskrive situasjonen i landet okkupert av Moskva.

«Ditt familiebudsjett, din evne til å fylle gass, ingenting av dette bør avhenge av at en diktator erklærer krig og begår folkemord på den andre siden av verden,» sa presidenten.







I følge konsumprisindeksen (CPI) utgitt av Arbeidsdepartementet på tirsdag, nådde konsumprisveksten i mars sitt raskeste tempo siden desember 1981, med 8,5 % i året.

Joe Biden beklaget den ytterligere økningen i inflasjonen forårsaket av Russlands invasjon av Ukraina, og lovet at «en 70% økning i prisene (Vladimir) i mars kommer fra Putins økning i bensinprisene».

Arbeidsdepartementet sa i en uttalelse at «bensinindeksen steg 18,3% i mars (sammenlignet med februar) og mer enn halvparten av den generelle prisøkningen på en måned».







– Putins invasjon av Ukraina har presset bensin- og matprisene opp over hele verden, sa den demokratiske presidenten.

Spesielt den republikanske opposisjonen kritiserer Joe Biden for å ha en økonomisk politikk som stimulerer inflasjonen.