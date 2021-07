Biden Order krever netto nøytralitet, mistillit til handling, ISP-konkurranse – og retten til å reparere din egen telefonregistreringsregistrering

USAs president Joseph Biden har undertegnet en utøvende ordre som instruerer offentlige etater om å ta skritt for å fremme økonomisk konkurranse i teknologisektoren og blant andre og for å forhindre reaksjonær praksis.

Bekjennelsesordren for å fremme konkurranse i den amerikanske økonomien inkluderer 72 initiativer rettet til et dusin offentlige etater, hvorav mange er rettet mot å redusere markedsdominansen til teknologiselskaper.

“I flere tiår har bedriftsintegrasjonen blitt akselerert,” sa Det hvite hus En uttalelse. “I 75 prosent av amerikanske virksomheter kontrollerer nå et lite antall store selskaper mer virksomhet enn de gjorde for tjue år siden. Dette gjelder spesielt innen helsetjenester, finansielle tjenester, landbruk og mer.”

Det hvite hus hevder at mangel på konkurranse øker priser, kutter lønn og reduserer ny virksomhetsopprettelse med nesten 50 prosent siden 1970-tallet.

Biden-ledelsen håper at dette vil føre til mekanismene for ulike selskaper: et forbud eller begrensning av ikke-konkurransedyktige underavsnitt; Lave legemiddelpriser; Svært rimelige lytteverktøy; Gebyr for avslutning av internettjeneste Gjenoppretting av grunneierbaserte tjenestegrenser og nettnøytralitetsregler; Tilbakekallingskrav og gebyruttrykk fra flyselskaper; Landbruksarbeidsrettighetsforbedringer og reparasjonsrettigheter; Regler for portabilitet av bankøkonomiske data; Og føderale regler for bedriftsutgifter for å støtte små bedrifter.

Reparasjonsadvokatene ønsket innsatsen fra Biden-administrasjonen velkommen. Det hvite hus etterlyste spesielt “blokkering av uavhengige verksteder av mobiltelefonprodusenter og andre, og la til at” FTC vil bli bedt om å utstede regler mot uventede begrensninger for bruken av uavhengige verksteder eller om å gjøre DIY-reparasjoner på dine egne enheter. og utstyr. “

Biden-administrasjonens utøvende ordre anerkjenner hva reparasjonsadvokatene sa: Hvis du kjøper en vare, tilhører den deg, og du kan fikse det hvis du velger – enten deg selv eller med hjelp fra en uavhengig reparasjonsekspert, sa Kerry Mav Sheehan , leder for amerikansk politikk i IPXit. Registrering. “Vi er takknemlige for at administrasjonen har tatt aggressive tiltak for å beskytte alles rett til reparasjon, og er ivrige etter å se hvordan FTC tar samtalen.”

ACLU berømmet innsatsen for å gjøre bredbånd rimeligere og mer ansvarlig.

“Vi roser president Biden for å oppfordre FCC til å ta skritt for å gjenopprette nettnøytralitet og redusere bredbåndskostnadene og sikre nødvendig gjennomsiktighet. Men byrået trenger den fullstendige skifer av FCC-kommisjonærer for å nå disse målene,” sa ACLU Senior Assembly Adviser. Vraket. “Biden bør umiddelbart utnevne en femte FCC-kommisjonær.”

Imidlertid var en bankindustrihandelsgruppe ikke fornøyd og klaget på urettferdig konkurranse fra ubegrensede fintech-selskaper og føderale støtteorganisasjoner. Sa Greg Bear, administrerende direktør og styreleder i bankpolicyfirmaet Registrering Banknæringen er “en av de mest konkurransedyktige virksomhetene i USA med lav tetthet.”

“Bankene fortsetter å miste forretninger til ukontrollerte fintechs eller selskaper som er gitt av myndighetene, og markedet ignorerer uforklarlig deres tilstedeværelse i estimering av markedskonkurranse i henhold til gjeldende doge-retningslinjer,” sa han. “Disse retningslinjene må endres for å gjenspeile grunnleggende lov.”

Den påstanden – sterk konkurranse har allerede blitt hørt i mange år fra teknologibransjen. Google lurer håpløse kontrollere Siden minst 2009 Ved å gjenta uttrykket “konkurranse er bare ett klikk”. Likevel har håpløs innsats mot teknologibedrifter utvidet seg, med Amazon, Apple og Facebook, alle underlagt lovgivningsmessig kontroll i USA og i utlandet.

Ledelsen hevder at Big Tech begrenser konkurransen og tar sikte på å jevne spillereglene. Det krever seriøs antitrusthåndhevelse, økt forskning på tilkoblingsmuligheter og håndhevelse av politikk med fokus på arbeid, helse og teknologi.

Direktivet krever at FDC skal “etablere regler om overvåking og dataakkumulering” og “etablere regler for å forhindre urettferdig konkurranse i internettmarkedene”.

Byråets gjeldende regler er ikke tilstrekkelig for å kontrollere reaksjonær oppførsel. FTCs håpløse håndhevelsesinnsats mot Facebook ble flatet ut etter at en dommer avviste saken.

Hvorvidt Bidens ordre fører til mer håndhevbare regler, er hvordan disse reglene er utformet, hvordan de opprettholder uunngåelige juridiske utfordringer, og nok politisk landskap til å opprettholde lange, hardt kjempede søksmål mot selskaper med enorme ressurser.

Blant demokratiske lovgivere er det en viss støtte for sterk håpløs håndheving; Republikanerne er sinte for Big Tech av sine egne grunner, og kan være motiverte nok til å støtte noen av Biden-administrasjonens mål. Men ikke tro det. ®