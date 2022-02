Biden sier han er overbevist om at Putin har bestemt seg for å angripe Ukraina

USAs president Joe Biden fortalte på en pressekonferanse fredag ​​at Russlands president Vladimir Putin hadde bestemt seg for å angripe Ukraina. “Jeg tror fullt og fast på at han tok avgjørelsen. Vi har grunn til å tro det. Vi håper de vil målrette Kiev, en by med 2,8 millioner uskyldige mennesker,” la han til. Biden sa at han forventer at Russland vil starte et angrep på Ukraina i løpet av de kommende dagene.

Ifølge USAs president ønsker Russland å skape en «falsk begrunnelse» for krigen mot Ukraina. Biden anklaget Moskva for å ha utført en falsk propaganda der Kiev planla å sette i gang et angrep på Russland og finne unnskyldninger for å invadere naboen.

“Det er ingen bevis som støtter disse påstandene, og det er helt logisk å anta at ukrainerne vil velge når 150 000 (russiske) tropper er stasjonert på grensene deres for å velge intensiteten i denne konflikten som har pågått i årevis,” han sa. Notert.

“Alle disse hendelsene ligner en situasjon som Russland har brukt tidligere for å skape en falsk begrunnelse for handling mot Ukraina,” la han til. “Hvis Russland implementerer planene sine, vil det være ansvarlig for en katastrofal og meningsløs krig.”

Til tross for den stadig mer spente situasjonen, “var det ikke for sent,” sa han og sendte Joe Biden til Russland. USAs president Anthony Blingen har bekreftet at han vil møte den russiske utsendingen til Europa, Sergei Lavrov, torsdag for å uskadeliggjøre situasjonen.

Han advarte om at hvis Russland invaderte Ukraina innen da, ville det «åpne døren til diplomati».

Mr. Volodymyr Zhelensky, president i Storbritannia, spurte om det ville være “lurt” å forlate Ukraina for en internasjonal konferanse nå. Biden ble overrasket og trodde det var han som tok avgjørelsen.

“I jakten på en diplomatisk avgjørelse burde det ikke være det, det kan være et klokt valg, men avgjørelsen er hans,” sa Biden uten å ta en klar avgjørelse. Spørsmålet oppstår om Zhelensky skal til Munich Security. Konferanse som forener mange internasjonale ledere frem til søndag.

Ifølge en tjenestemann i Pentagon er “40% av russiske tropper under angrep.”

En tjenestemann i Pentagon sa fredag ​​at mer enn 40 % av russiske tropper konsentrert om Ukrainas grenser nå var under angrep, og la til at den russisk-ledede “ustabilitetsfasen” hadde begynt. USA, som nå anslår mer enn 150.000 russiske tropper i det nordlige, østlige og sørlige Ukraina, har overvåket bevegelsen av russiske tropper mot grensen siden onsdag, sa en ikke navngitt tjenestemann i det amerikanske forsvarsdepartementet. .

“40 til 50% er under angrep. De har blitt sendt til taktiske samlingspunkter i løpet av de siste 48 timene,” sa han til noen journalister.

Taktiske samlingspunkter er områder i tilknytning til frontlinjen hvor en militær enhet kan mobiliseres før et angrep settes i gang.

Tjenestemannen sa at det var 125 militærbataljoner i Moskva fredag ​​nær den ukrainske grensen, opp fra 60 i normale tider og 80 i begynnelsen av februar.

Opptrappingen av konflikten mellom pro-russiske separatister og ukrainske styrker er i tråd med de pro-russiske og pro-Kreml-ledernes propaganda (som) er i tråd med propagandaen om ustabilitet i Ukraina «i de russisktalende regionene i Donbass og Lukansk, ifølge tjenestemannen.

Washington har advart i flere uker om at Russland vil forårsake en hendelse ved den ukrainske grensen for å rettferdiggjøre sin invasjon av Ukraina.

Russland benekter enhver aggresjonsplan, men krever garantier for sin sikkerhet, slik som tilbaketrekking av NATO fra Øst-Europa, som har blitt avvist av Vesten.

Moskva, i tillegg til å støtte pro-væpnede separatister, har allerede annektert det ukrainske territoriet Krim i 2014.

Macron møter Putin søndag: «Vi må unngå det verste»

Frankrikes president Emmanuel Macron vil snakke på telefon med Russlands president Vladimir Putin søndag og ukraineren Volodymyr Zhelensky på lørdag, og vil prøve igjen «å unngå det verste i Ukraina», sa Elysee Palace fredag ​​kveld.

“Prøver alt, gjør alt for å forhindre det verste,” sa han, og hamret på det franske presidentskapet, noe som førte til Kievs “risiko for russisk invasjon av regjeringskontrollert ukrainsk territorium.” Pro-russiske separatistterritorier i det østlige Ukraina.

– Vi tror vi fortsatt har potensialet til å hindre president Putin i å sette i gang et angrep på Ukraina, sa Emmanuel Macrons rådgiver etter en telefonsentral mellom statsoverhodene og regjeringen i sentrale vestlige land.

Utvekslingen samlet amerikanske Joe Biden, kanadiske Justin Trudeau, Ursula van der Leyen (president for EU), Charles Michel (formann for EUs råd), italienske Mario Draghi, Jens Stoltenberg (president i NATO), tysk Olaf Scholes. , Polen Andrzej Duda, rumenske Klaus Johannes, Storbritannia Boris Johnson og Emmanuel Macron.

“For sikkerheten til det europeiske kontinentet, for Russland, for de europeiske partnerne, må vi gjøre alt vi kan for å unngå en konflikt som ved et uhell kan bringe oss inn i en annen geo-strategisk ramme hvis Russland invaderer Ukraina,” fortsatte Elysium.

Den franske presidenten insisterte på at Vesten ikke la merke til «tilbaketrekkingen av russiske tropper» stasjonert ved portene til Ukraina, i motsetning til kunngjøringene fra Russland for flere dager siden.

President Putins besøk til Ukrainas naboland Hviterussland på lørdag er en fortsettelse av «kollektive manøvrer», la han til.

Han la til at Frankrike «ikke var i tvil» om at cyberangrepene mot Ukraina var «fra Russland».