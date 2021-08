Biden snakker om Afghanistan, USAs ‘assisterte overgang fra militær til diplomatisk misjon’ – Live | Amerikanske nyheter

En dag senere Den siste amerikanske soldaten forlot Afghanistan Etter 20 års krig ble forsøket på å kaste amerikanske borgere “endret fra et militært oppdrag til et diplomatisk,” nasjonal sikkerhetsrådgiver Jack Sullivan Sa tirsdag.

Minst 100 amerikanske borgere antas å bo i Kabul, hvorfra den siste amerikanske flyvningen tok av mandag. De afghanske allierte i USA og andre land ble også igjen i ett land Taliban kontrolleres av islamistiske militante.

Sullivan svarte på hard kritikk av evakueringen, blant annet av republikanerne, som innrømmet at ikke alle amerikanere var blitt utvist i det siste selvmordsangrepet på Kabul flyplass og at 13 amerikanske tropper og 170 afghanere var blitt drept. Uke

Hawk Arkansas senator Tom CottonSom et eksempel beklaget han at “det er ikke noe som heter skammelig ledelse fra en inkompetent president.”

Snakker ABCs Good Morning AmericaSullivan sa: “Ledelse handler om å se på situasjonen og stille det vanskelige spørsmålet,” Hva skjer i USAs, de amerikanske innbyggernes interesse i Afghanistan og de allierte i Afghanistan.

“Og [Joe Biden] Han mottok enstemmig anbefaling fra sin statssekretær, hans forsvarsminister, alle hans sivile rådgivere, hans kommandører og alle hans felles sjefer at den beste måten og den beste måten å beskytte våre styrker er å endre oppdraget for å hjelpe disse amerikanerne.

Amerika fløy Omtrent 122.000 mennesker Han forlot Afghanistan to uker etter Kabuls fall.

Sullivan sa: “Vi tror det var 5.500 til 6000 amerikanere da evakueringen begynte 14. august. Afghanistan … 97% eller 98% av de på bakken kom ut, et lite antall.

“Vi tok kontakt [them] Gjenta om to uker for å komme til flyplassen: 5500 eller flere mennesker gjorde det. Vi er forpliktet til å forlate det lille antallet overlevende, og vi vil gjøre alle mulige diplomatiske midler tilgjengelige for oss og med den enorme innflytelsen fra det internasjonale samfunnet.

Med slik forex TalibanHan sa: “Befolkningen i Afghanistan trenger humanitær hjelp for å gå direkte, de trenger helse- og mathjelp og andre former for levebrød, og vi har tenkt å fortsette det.

“For det andre, når det gjelder vårt økonomiske og bistandsforhold til Taliban, vil det handle om handlingene til Taliban.

“Deres internasjonale forpliktelser er å sikre at amerikanerne og deres allierte følger en trygg vei, og at de holder fast ved deres besluttsomhet om ikke å la Afghanistan være en base for terrorister å angripe USA eller andre land.

“Det avhenger av dem.”