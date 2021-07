Biden velger tidligere senator Tom Udall som ambassadør til New Zealand, Samoa

Washington (AFP) – President Joe Biden vil nominere tidligere New Mexico Senator Tom Udall til å være hans ambassadør til New Zealand og Samoa.

Yodal, en demokrat, trakk seg tilbake i 2021 etter to perioder i Senatet som representerte New Mexico. Han tilbrakte fem perioder i Representantenes hus og fungerte som justisminister i New Mexico. Han kom fra en familie kjent for offentlig tjeneste: hans far, Stuart Udall, var innenrikssekretær, hans onkel Moe Udall var en kongressmann i Colorado, og hans fetter Mark Udall var en Colorado-senator.