Biden velger tidligere senator Tom Udall som New Zealand-ambassadør

WASHINGTON (AP) – President Joe Biden har nominert tidligere New Mexico-senator Tom Udall til å fungere som sin ambassadør til New Zealand og Samoa.

Udall, en demokrat, gikk av med pensjon i 2021 etter to senatperioder som representerte New Mexico. Han tilbrakte fem perioder i huset og fungerte som justisminister i New Mexico. Han kommer fra en familie som er kjent for offentlig tjeneste: faren Stewart Udall fungerte som innenrikssekretær, onkelen Mo Udall var kongressmedlem fra Colorado, og fetteren Mark Udall var en senator fra Colorado.

«Etter å ha viet livet mitt til offentlig tjeneste og etter å ha tjent som medlem av Senatets utenriksforholdskomité med fokus på politikk som fremmer demokrati, internasjonal utvikling og bevaring, er jeg en ære å bli nominert av president Biden til dette neste kontoret til tjeneste for vårt flotte land. “Udall sa i en uttalelse.





Udall er den tredje tidligere senatkollegaen Biden har valgt til en ambassadørjobb.





Han nominerte også Ken Salazar, en demokrat som representerte Colorado og fungerte som innenriksminister i Obama-administrasjonen, til å tjene som ambassadør i Mexico, og Jeff Flake, en republikan fra Arizona som støttet Bidens 2020-løp, for å tjene som ambassadør i Tyrkia. .

Biden forventes også å nominere den demokratiske innsamlingsaksjonen Jane Hartley til å fungere som sin ambassadør i Storbritannia, ifølge en person som er kjent med avgjørelsen som ikke var autorisert til å kommentere offentlig.

Det var ikke umiddelbart klart når Det hvite hus formelt ville kunngjøre utnevnelsen av Hartley, som fungerte som ambassadør i Frankrike og Monaco under Obama-administrasjonen. Det var en stor innsamling for Bidens løp for Det hvite hus i 2020.

Det hvite hus nektet å kommentere Hartleys ventende nominasjon, som først ble rapportert av Washington Post.

Hartley fungerte som administrerende direktør for det økonomiske og politiske rådgivningsfirmaet Observatory Group, direktør for kongressforhold for Department of Housing and Urban Development, og i Carter-administrasjonen. Hun er gift med Ralph Schlosstein, administrerende direktør i investeringsbanken Evercore.

Den britiske ambassaden er en av de mest profilerte diplomatiske postene og kommer ofte med forventning om at den nominerte vil være i stand til å betale regningen for underholdning på vegne av USA.





Tidligere president Donald Trump henvendte seg til New York Jets-eier Robert “Woody” Johnson for publikasjonen i London. Barack Obama henvendte seg til forretningsmann Matthew Barzun og advokat Louis Susman i løpet av sin periode. Robert Tuttle, en californier som tjente pengene sine i bilforhandlerbransjen, tjente under George W. Bush.

Biden vurderer også å nominere den demokratiske innsamleren George Tsunis, grunnlegger og administrerende direktør i Chartwell Hotels, til å fungere som ambassadør i Hellas, ifølge to personer som er kjent med overveielsene i Det hvite hus.

Tsunis ble nominert av Obama i 2013 til å tjene som ambassadør i Norge, men falt ut av behandlingen etter en vanskelig senatbekreftelse. Tsunis erkjente under høringen at han ikke hadde besøkt Norge og refererte feilaktig til landets regjeringssjef som “president” i stedet for “statsminister”.

Det hvite hus veier tsunier etter oppfordring fra senator Robert Menendez, en demokrat fra New Jersey, ifølge to personer som er kjent med administrasjonens overveielser. Menéndez, som styreleder i Senatets utenrikskomite, har en viktig innflytelse på tempoet i bekreftelseshøringer for kandidater til ambassadører.

Det hvite hus kunngjorde også fredag ​​at Biden nominerte tre utenlandske tjenesteansvarlige for ambassadører: Caryn McClelland i Brunei Darussalam, Michael Murphy i Bosnia-Hercegovina og Howard Van Vranken i Botswana.

___

Madhani rapporterte fra Chicago.