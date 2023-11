Biff med Wellington-sopp etterlater tre døde og en alvorlig skadet: Australsk vert som tilberedte måltid arrestert

Arrestasjonen er den siste vrien i en historie som har holdt landet i spenning, og har satt søkelyset på Leongatha, en liten landsby omtrent 110 km sør-vest for Melbourne.

«Jeg tror det er veldig viktig å huske at i hjertet av denne saken mistet tre mennesker livet.»MR. sa Thomas.

Erin Patterson, 49, ble arrestert torsdag morgen og politiet begynte å søke i hjemmet hennes med hunder som var i stand til å snuse opp elektroniske enheter som USB-stasjoner. Når søket er over, vil hun bli avhørt, sa Victoria Police Crime Squad-inspektør Dean Thomas.

Han ble løslatt fra sykehus 23. september, og gjorde sin første offentlige opptreden ved en minnegudstjeneste for sin kone i begynnelsen av oktober, rapporterte en avis. «knuselig» Og gikk med hjelp«En gangvei».

Fire av gjestene hennes ble snart syke, og i motsetning til henne var de ved god helse, noe som førte til rykter som utpekte henne som mistenkt. Predikantens svigermor og kone døde noen dager senere av symptomer på matforgiftning. Bare 69 år gamle pastor Wilkinson overlevde nesten to måneder på sykehus.

Symptomene deres stemte overens med de som ble forårsaket av inntak av Amanita phalloides, og etter det dødelige måltidet Mrs.

Han har alltid hevdet sin uskyld, og bekreftet i august at han kjøpte soppen i en asiatisk matbutikk og at det var en ulykke.

«Jeg ble knust over å tenke på at disse soppene kunne ha bidratt.» med dødelig utgang. «Jeg vil gjenta at jeg ikke hadde noen grunn til å såre disse menneskene jeg elsket.»fortsatte hun.