Big Mac vil aldri bli den samme: McDonald’s endrer oppskriften på sin mest kjente burger | mat

tradisjonell. Big Mac er den mest populære burgeren i McDonald’s-kjeden. Men til tross for sin enestående suksess, bestemte den amerikanske giganten seg for å endre oppskriften på denne grunnleggende sandwichen. Det tok syv år med forskning å utvikle denne versjonen 2.0. Mer enn femti modifikasjoner er gjort på den. På denne måten blir brødet tykkere for å holde på varmen og sausporsjonene blir rausere. Det vil variere fra 9 til 14 gram per hamburger.

«Salaten, osten og sylteagurkene har blitt redesignet for å være friskere og møre, og bollene er nå smurt brioche, med sesamfrø drysset mer tilfeldig for et hjemmelaget utseende,» forklarer Wall Street Journal. Ikke lenger åtte, men seks biffer skal tilberedes på en gang. Dessuten vil osten nå tas ut av kjøleskapet tidligere for en mer kremet tekstur. På sin side vil salaten oppbevares i mindre beholdere, slik at teamene kan holde den kald lenger.