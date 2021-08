BIG og Vestre i den mest bærekraftige fabrikken i verden

Ved å omdefinere roten og grenen til grønn arkitektur ønsker BIG og Vestre å skape den mest bærekraftige møbelfabrikken i verden, kalt The Plus, midt i en norsk skog.

Jan Christian Vestre er på misjon. Han ønsker å skape den mest bærekraftige møbelfabrikken i verden, og han tar målet sitt på alvor. Vestres unge administrerende direktør, en norsk utemøbelspesialist, har drevet denne relativt lille familiebedriften siden 2012, etter at faren døde (Jan Christian er tredje generasjon ansvarlig), og har klare planer for det. De inkluderer å bli anerkjent som den grønneste møbelprodusenten på planeten, med et forbilledlig produksjonsanlegg for flaggskip midt i en norsk skog, designet av Bjarke Ingels Group (BIG).

“Det er et verktøy for å forandre verden,” sier Jan Christian. “Vi ønsker ikke å være et annet selskap som bare setter produkter på markedet.” Fabrikken er grunnleggende i så måte; det er det første trinnet i å fremme et bredere skifte mot grønnere praksis. ‘Folk kan dele ideer om livet der, ha en følelse av tilhørighet. Det handler om å bringe mennesker sammen. Vi kan skape nye, morsomme og lønnsomme jobber og stoppe klimaendringene; vi kan gjøre begge deler. Vi vil vise at vi kan bygge en fabrikk som ikke bare overholder, men også overskrider tiltakene i Parisavtalen ”.

Det er en vanskelig oppgave, men Jan Christians entusiasme er håndgripelig og arkitektene deler hans lidenskap og bekymringer. “Interessant nok er de to mest bærekraftige prosjektene vi har gjort fabrikker – CopenHill kraftverk i København, og dette,” sier David Zahle, partner og arkitekt ved København -baserte BIG. ‘Tilfeldigheter? Ikke nødvendigvis. Fabrikker er stedet der mange miljøproblemer starter, og hvor mennesker kan endre ting direkte gjennom sitt daglige arbeid ”.

Vestre har form når det gjelder arkitektur: den første fabrikken, designet av David Sandved i 1959, ble en gang beskrevet som “en av de vakreste industribygninger man kan tenke seg”; en andre fabrikk i Torsby og hovedkvarteret i Oslo er ingen ringere enn Snøhetta. Jan Christian henvendte seg til BIG direkte for denne siste kommisjonen, etter å ha sett deres tidligere arbeid og beundret deres leken tilnærming. Han møtte Ingels ved åpningen av et annet STORT prosjekt i Norge, Kistefos -museet (W * 242). “Vi ønsket dristige ideer og en sans for humor,” sier han. BIG er kjent for å gjøre begge deler, fra CopenHill skibakke kraftverk, til Lego House i Billund, som ser ut som en haug med de elskede mursteinene, og det danske nasjonale maritime museet, hvis senket gårdsplass ligner skroget. . .

Å lage en bygning som er bærekraftig i alle aspekter, fra materialer til konstruksjonsmetoder til fremtidig liv, er like vanskelig som det høres ut. Mange prosesser er fremdeles ganske ukjente territorier, og realiteten med å utfordre alt innen design og konstruksjon er absolutt ikke lett, spesielt siden alt skjer under en pandemi. – Vi måtte utvikle nye metoder for å få ting til å fungere. Det er mye glass, for eksempel. Vi har mer enn 2000 m2 vinduer [which could have resulted in poorer heat control]Men vi tar vare på termiske broer, isolasjon og en fasade som aldri har blitt gjort før. Vi prøver å ikke inngå kompromisser, forklarer Vestre. Etter at prosjektet er fullført, har teamet til hensikt å offentlig dele alle teknologiene de utviklet og brukte, slik at alle fritt kan se og bruke dem til å akselerere overgangen til grønne teknologier.

Fabrikken, kalt The Plus, er en lav struktur som har navnet sitt fra sin tverrformede planløsning. Med 130 m på hver side og 7 000 kvadratmeter i areal, er bygningen relativt beskjeden, men bruker plassen ekstremt effektivt, og får mest mulig ut av utearealene. Produktene kommer inn i den ene enden og deretter delt inn i trefabrikken og fargefabrikken. Produktet monteres i den fjerde vingen og sendes deretter til den andre siden.

“Det er egentlig et stort transportbånd,” forklarer Zahle. I hjertet av bygningen, innenfor en indre rotunda, er en senket, glassinnpakket åpen gårdsplass. Uglaserte deler av bygningen vil bli foret med forkullet treverk. Miljøvennlige og motstandsdyktige materialer ble valgt, så bygningen vil trenge så lite vedlikehold som mulig i fremtiden.

Uteområdene var av vital betydning, ettersom plassen vil være åpen for alle. Publikum kan besøke, gå og hvile rundt bygningen eller på det tilgjengelige og plantede taket. Det er ikke noe gjerde, og det vil være tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. “Det var veldig viktig at folk inne kunne se inn i skogen og folk utenfor kunne se innvendig, slik at det var total åpenhet,” sier Zahle. “Det er til og med vinduer i taket slik at besøkende kan se inne på kontorene.”

Den omkringliggende naturen vil være delvis utstillingsrom og delvis lekeområde, fylt med strukket, vridd eller overdimensjonerte møbler fra Vestre-katalogen. Det blir litt som en installasjon i naturen, en galskap av et urbane torg innsatt i skogen. I mellomtiden vil rampen til taket og den sentrale trappen inne på terrassen bli malt i forskjellige farger som representerer de 300 fargekombinasjonene der Vestre produserer sine møbler, og skaper en brusende regnbue.

Pluss vil være ferdig og operativt innen utgangen av 2021; Det vil deretter åpne dørene for besøkende i 2022. Samtidig forbedrer Vestre flere deler av virksomheten for å nå sitt bærekraftsmål. Forhåpentligvis vil dette momentum også bli supplert med forretningsvekst. “Det er en lang rekke ting vi gjør, og enda mer vi kan gjøre i fremtiden. Vi vokser raskt, sier Jan Christian. “Det er ikke det at veksten i seg selv er målet, men på denne måten kan vi gjøre mer.” §