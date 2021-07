Big Oil vender tilbake til boom etter at pandemien kollapser, og bidrar til å drive klima

En oljepumpe ved solnedgang utenfor Vaudoy-en-Brie, nær Paris, Frankrike, 23. april 2018. (Reuters)

Shell, Total og Equinor lanserer aksjekjøp

Fortjenesten stiger med høy oljepris og utvinningen av epidemien

Cash Boost støtter energioverføringsplaner

LONDON (Reuters) – Europas største energiselskaper har signalisert sin tillit til en varig gjenoppretting fra virkningen av pandemien ved å stole på høye oljepriser for å øke avkastningen til aksjonærene og berolige investorer når de utarbeider risikable klimastrategier.

Etter raskt å kutte utgifter og arbeidsplasser som svar på den enestående kollapsen i energibehov i fjor, var ledere fra Royal Dutch Shell (RDSa.L), TotalEnergies (TTEF.PA) og Norges Equinor (EQNR.OL) ivrige etter å markere den raske reverseringen . i rikdom.

“Vi ønsket å være veldig tydelige og signalere markedet tilliten vi har til våre utsikter og kontantstrøm,” sa administrerende direktør Ben van Beurden torsdag, etter at Shell lanserte et tilbakekjøpsprogram på 2 milliarder dollar og økte utbyttet for et sekund. Kvart på rad, ett år etter at det ble kuttet for første gang siden 1940 -tallet. Les mer

Energiselskaper har blitt utsatt for et sterkt press fra klimaaktivister, myndigheter og aksjonærer for å akselerere overgangen fra fossilt brensel til renere kilder.

Mens noen investorer ønsker endringen velkommen fordi de ser på karbonintensiv fossilt brensel som uholdbar, er andre bekymret for gevinstmarginene som følger av nye forretningsmodeller.

Benchmark Brent råoljepriser mer enn doblet seg i andre kvartal året før til rundt $ 69 fatet, drevet av gjenoppretting av etterspørsel og krympende globale forsyninger.

Etter hvert som inntjeningen stiger, kunngjorde Frankrikes TotalEnergies torsdag planer om å kjøpe tilbake aksjer. Imidlertid sa administrerende direktør Patrick Pouyanne at den store utbytteøkningen ennå ikke ville være rimelig og ville være forbundet med høyere kontantstrøm. Les mer

Gruppen sa at de forventer å generere mer enn 25 milliarder dollar i kontantstrøm i år, basert på de nåværende forventningene til høye oljepriser, og vil investere i flere nye prosjekter og returnere overskuddsmidlene til aksjonærene hvis oljeprisen forblir høy.

Equinor sa også onsdag at det vil begynne et lenge planlagt tilbakekjøp av aksjer som vil nå $ 300 millioner innen utgangen av tredje kvartal etter inntjeningsøkning. Les mer

British Petroleum (BP.L) kunngjorde resultatene for andre kvartal 3. august. Den lanserte en tilbakekjøp på 500 millioner dollar i forrige kvartal etter å ha halvert resultatet i fjor. Les mer

Vi går tom for olje

BP, sammen med Shell, TotalEnergies og Equinor, planlegger å redusere utslippene av klimagasser kraftig de neste tiårene, samtidig som avhengigheten av fossilt brensel reduseres. Les mer

Oljeprisen forventes å forbli høy i de kommende årene ettersom forsyningen forblir stram på grunn av lavere investeringer.

Stigningen i prisene på fossilt brensel er tokantet. De kan lokke operatører til å maksimere konvensjonell produksjon, men de genererer også inntektene som trengs for å investere i kullfattige kilder.

Shells frie kontantstrøm – penger til overs etter utgifter og aksjonærbetalinger – steg i andre kvartal til 9,7 milliarder dollar, det høyeste nivået på et år, mens gjelden også gikk ned.

“Dette kvartalet viser utvilsomt at Shells inntektsstyrke er solid og at de er villige til å betale investorer sjenerøst for å komme på sin egen transformasjonsreise,” sa Bernstein -analytiker Oswald Clint.

Barclays analytikere sa i et notat at TotalEnergies ‘resultater er “en bekreftelse på at gruppen er orientert mot makromiljøet og kan oppnå både energiovergangen og kontantavkastning for aksjonærene.”

Til tross for inntektsøkningen har både Shell og Total Energy indikert at de vil holde seg til sine tidligere utgiftsplaner.

Shell sa at det ikke vil bruke mer enn 22 milliarder dollar planlagt i år, og eventuelle fremtidige økninger vil for det meste gå til lavkarbonvirksomheten.

TotalEnergies sa at investeringene vil nå mellom 12 og 13 milliarder dollar i 2021, hvorav halvparten er til vekstprosjekter, inkludert en stor del av fornybar energi og elektrisitet.

(Rapportering av Ron Bosseau) Redigering av Barbara Lewis og David Evans

