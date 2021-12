Bijorn prøvde å kysse Lisa under en traktortur i Love Is Meadow: «Det gjorde meg så treg», svarte den unge kvinnen.

For den trettende sesongen av Amore Est Dance Lay meadow, tilsto 10 bønder, på jakt etter en sjelevenn, sin romantiske skjebne til Sandrin Dance. Blant dem en kvinne og ni menn i alderen 24 til 55 år. Disse singlene med rørende og ulik bakgrunn ringte henne i håp om å bryte ensomheten. Etter flere uker med eventyr blir jakten på ekte kjærlighet mer komplisert for bønder. Mellom forelskelser og skuffelser sliter følelsene deres.

Etter at de to skytterne hans kom til gården, ser det ut til at Bjørn har tatt sitt valg. Bonden, inspirert av den unge Lisa, prøvde å komme tett på den unge kvinnen under traktorturen. Så han prøvde å kysse henne, og dermed fikk Lisa til å føle seg litt ukomfortabel.

Den unge kvinnen kom tilbake til dette vanskelige øyeblikket. “Vi var i en traktor, han fortalte meg om følelsen han hadde med meg, han fortalte meg at han var virkelig forelsket, der, han ga meg et kyss, jeg fortalte ham det, jeg gjorde det ikke. Jeg likte det. Jeg følte meg så dårlig.”, Hun trodde. Han forklarer at denne gesten forvrengte forholdet deres: “Det bremset meg virkelig. Det var så fort, jeg skjønte det ikke engang.”

For hans del ble hans andre rival, Madison, også avkjølt av denne tilnærmingen. Hun forklarer at hun ikke visste at Bjørn var forelsket i Madison. Ifølge henne er bonden ikke tydelig. Etter det hadde hun en mistanke. “Jeg vil ikke at han skal komme til meg for tjeneste.”, Hun puster.