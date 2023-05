Bil: Derfor er det viktig å slå av motoren når du fyller drivstoff

av Jessica Dies

når vi drar brensel I bilen hans er det noen forholdsregler som må tas. Å kutte bilens motor er en av dem. Men er det virkelig farlig å la den stå på? forklaringer.

Slår du av bilmotoren når du skal fylle på bensinstasjonen? Dette er en av reglene du må følge ved bensinpumpene, for eksempel å ikke bruke telefonen mens du fyller drivstoff eller ikke røyke i nærheten av pumpene. Men hva ville skje hvis du lot motoren gå mens du fyller drivstoff?

Her er grunnen til at du ikke fyller drivstoff mens motoren går

Påfylling av drivstoff med motoren i gang Brannfarlig! Riktignok er faren for brann fra en kjørende motor liten, men fortsatt tilstede. Faktisk er det fullt mulig for produksjon av gnister i et miljø med brennbare damper å forårsake brann.

Det er dampene som faktisk brenner, ikke drivstoffet. Når gassdamper kommer i kontakt med statisk elektrisitet, kan de antennes og forårsake en eksplosjon. Selvfølgelig er eksplosjonsrisikoen svært lav i moderne biler, men dette er intet unntak for gamle biler…

Derfor er det svært viktig å la motoren kjøle seg ned ved å slå den av. Faktisk vil det å la motoren gå kontinuerlig føre til at den konstant overopphetes, noe som kan føre til brann hvis det oppstår en liten feil. Du må til og med koble fra alle enheter som lader i bilen din, for eksempel telefonen din, mens du fyller drivstoff.