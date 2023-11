Bilbao slo Celta de Vigo etter en helt vanvittig kamp

Supportere på Anota denne fredagen kan ha fått noe for pengene. Mot Celta de Vigo denne fredagen, den 13. dagen i La Liga, klarte Bilbao å snu ting i de siste øyeblikkene av et andpustent møte som endte med vendinger (4-3). Ting startet imidlertid ikke under de beste omstendighetene for baskerne. Han ble plukket kjølig ut av Iago Aspas, som scoret sitt første mål for sesongen i La Liga (25., 0-1), og de utlignet ti minutter senere gjennom Sanchet (37., 1-1).

Resten er etter denne annonsen

Hvis vi så for oss at Vigo returnerte til garderoben med ett måls overtak etter bragden til tidligere Lille-spiller Jonathan Bamba (41., 1-2), Bilbao til Crucetta (45+4, 45-4, 2-2). Det var han som lot laget sitt gå foran i starten av andre omgang (52., 3-2), før Larsson utlignet (66., 3-3), med et mål som ble avvist for offside sekunder senere. På slutten av kampen betalte Vigo dyrt for Aspas» miss fra straffemerket (72.) da Berenger temmet de galisiske åndene for å sikre seier for sitt lag på straffemerket (90+7., 4-3). En ettertrykkelig seier som ville få Bilbao til å bli nummer fem på slutten av dagen. Vigo på sin side presses litt lenger på sin 18. plass.