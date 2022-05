Bilder-appen åpner seg sakte eller åpnes ikke i Windows 11/10

Hvis din Bilder-appen i Windows 11 og Windows 10 åpner sakte og tar lang tid å laste, eller åpner eller åpner seg ikke i det hele tatt, feilsøk ved å følge disse forslagene. I Windows 11/10 erstattet Microsoft Windows Photo Viewer med Photos-appen. Selv om det er en flott app, kan den noen ganger gi deg problemer.

Windows Photos-appen åpner seg sakte eller åpnes ikke

Hvis du støter på dette problemet, her er noen handlinger du kan gjøre:

Reparer eller tilbakestill Bilder-appen Installer Bilder-appen på nytt. Koble fra OneDrive-tilkobling

Før du fortsetter, sørg for at du har oppdatert Bilder-appen til den nyeste versjonen. Sjekk Microsoft Store for en oppdatering.

1]Reparer eller tilbakestill Bilder-appen



Det første du må gjøre er å tilbakestille Bilder-appen på din Windows 11/10-datamaskin. For å gjøre dette, åpne Innstillingspanel > Apper > kategorien Apper og funksjoner. Rull nå ned og finn ut Bilder og velg Avanserte alternativer.

Fra neste skjerm, prøv først Reparere la oss se. Hvis det ikke hjelper, klikk på Omstart knappen for å starte prosessen.

Innsiden windows 11Du vil se alternativer for å reparere eller tilbakestille Bilder-appen her:

Åpne Windows 11 Innstillinger > Apper > Apper og funksjoner > Finn bilder-appen > Avanserte alternativer.

Det kan ta noen minutter å fullføre prosessen, og Windows Store-appen vil bli tilbakestilt til standardinnstillingene.

2]Installer Bilder-appen på nytt

PowerShell er et nyttig verktøy når du trenger å avinstallere en forhåndsinstallert app.

For å gjøre dette, åpne Windows PowerShell med administratorrettigheter og skriv inn denne kommandoen:

Get-AppxPackage -AllUsers

Skriv deretter inn hele navnet på pakken Microsoft.Windows.PhotosMicrosoft.Windows.Photos. I mitt tilfelle vil du se:

Microsoft.Windows.Photos_2017.35071.13510.0_neutral_split.scale-125_8wekyb3d8bbwe

Skriv inn følgende kommando og trykk Enter-

Get-AppxPackage Microsoft.Windows.Photos_2017.35071.13510.0_neutral_split.scale-125_8wekyb3d8bbwe | Remove-AppxPackage

Når appen er installert, åpner du Windows Store og søker etter microsoft bilder og installer denne appen direkte fra Windows Store.

Alternativt kan du bruke vår 10AppsManager for enkelt å avinstallere og installere Windows 11/10 forhåndsinstallerte Store-apper med ett klikk.

3]Koble fra OneDrive-tilkobling

Bilder-appen er koblet til OneDrive og viser bilder fra skysamlingen din. Selv om dette fungerer, er det største problemet at gjenoppretting av alle bildeforhåndsvisningene bremser opplevelsen.

Åpne Bilder-appen og la den lastes inn. Klikk deretter på Innstillinger-ikonet øverst til venstre. Når den åpnes, slår du av Vis nettskyinnholdet mitt fra OneDrive. Start appen på nytt, og den skal lastes mye raskere enn før.

Disse løsningene skal hjelpe deg med å fikse sakte problem med Photos-appen i Windows 11/10.

Hvorfor kan jeg ikke åpne bildene mine i Windows?

Hvis du ikke kan åpne ett av bildene, kan det være to årsaker. For det første er det ingen internettforbindelse, og for det andre er det et cache-problem med appen. Sørg for at det er internett som det er nødvendig når appen er koblet til OneDrive. Sjekk dette innlegget hvis du mottar Denne appen kan ikke åpnes feil ved åpning av bilder

Hvordan åpner jeg appen med Photo Viewer på Windows?

Åpne Windows-innstillinger og gå til Apper > Standardapper. Se etter Velg standard etter filtype nederst i delen. Klikk for å åpne den. Her kan du legge inn utvidelsen til bildet du vil vise med Photo Viewer.

Når den vises i listen, klikker du på den, og du vil få muligheten til å endre standardvisningen. Velg Photo Viewer og bruk endringene.

Men hvis problemet vedvarer, kan du aktivere Windows Photo Viewer og angi det som standard fotoåpner.