Bilder av Mars og dens kløfter håner bilder av Grand Canyon

Space – PÅ mars, har kløfter som ligner vår berømte Grand Canyon på avstand. Men når vi nærmer oss det, måler vi en brutto forskjell i skala. på jorden, Grand Canyon Lengden er 446 kilometer og gjennomsnittlig dybde er 1600 meter; På Mars, Noctis labyrinthus eller «Nattlabyrint» Den strekker seg over 1200 km til en gjennomsnittlig dybde på 6 km.

Her er en titt på hvordan et fly kan se ut i denne delen Nylig utgitt av ESA, European Space Agency. Opprinnelsen til dette gigantiske naturlige nettverket kan være geologiske bevegelser og vulkansk aktivitet. The Night Labyrinth ligger nær Tharsis Dome, hjemmet til noen av de største vulkanene fra Mars.

Over tjue års arbeid

I tillegg til bilder brukte teamet topografisk informasjon som muliggjorde digitalisering Mars overflate. Dette gjorde forskerne i stand til å rekonstruere det tredimensjonale landskapet. Totalt er det mer enn 50 bilder hvert sekund.

Det er et resultat av arbeid som ble startet under utplasseringen tidligere dette århundret Mars Express. Studien ble igangsatt i juni 2003. Det er det første europeiske oppdraget til den røde planeten. Siden den gang har ønsket om å lede et menneskelig oppdrag til Mars blitt bekreftet, og det vil være » Ikke mulig før 2035-2040″ Vurdert i et intervjuUttrykke Den franske astronauten Thomas Pesquet.

