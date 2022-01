Bilder av nyttårsfeiringer i Belgia og rundt om i verden

Verden feiret endringen for 2022 denne lørdagen. Bilder av dette fyrverkeriet og møtene i Brussel og andre steder i verden.

Brussel, 1. januar 2022.

Talsmann for Brussel-Ixels-regionen, Ills van de Kere, sa at politiet hadde grepet inn 395 ganger i Brussel fra fredag ​​til lørdag i løpet av det nye året. Flere titalls mennesker er arrestert av administrasjonen.

Fra Seoul til Mexico City og San Francisco har mange festivaler blitt avlyst på nytt eller sterkt begrenset.

Seoul, 1. januar.

I Paris, der det tradisjonelle nyttårsfyrverkeriet ble kansellert, ruslet tusenvis av turister og besøkende – mye færre enn før epidemien – gjennom Avenue des Champs-Elysees, en rekke med blinkende trær, som var under politikontroll. Maske, tvunget igjen.

“Alt er stengt i Nederland, så det er bedre her. Jeg blir til midnatt, ser lysene, og da får vi ikke vite det,” forklarer Cohen, en 22 år gammel nederlandsk turist som ankom Paris på nyttår. Eva med kjæresten sin.

Paris, 1. januar 2022.

I hjertet av Madrid samlet en tradisjonell samling i Puerto del Sol rundt 7000 mennesker for å svelge druer til lyden av tolv fot ved midnatt.

Madrid, 1. januar 2022.

“Stille, jeg liker det”

I Sydney, generelt hyllet som ‘verdens nyttårshovedstad’, var folkemengdene ved havnen for å se det tradisjonelle fyrverkeriet uvanlig lavt.

Sydney, 1. januar 2022.

I Dubai (De forente arabiske emirater) satte 36 fyrverkeri på 29 steder byen i brann. Entusiaster samlet seg om kvelden for å se utsikten over Burj Khalifa, det høyeste tårnet i verden.

Dubai, 1. januar 2022.

I Brasil er Rio de Janeiro redusert til sine feiringer, og tiltrekker seg tre millioner turister årlig til den berømte Copacabana-stranden. I år er konserter avlyst, tilgang til miljøet er forbudt, og det tropiske sommerregnet har ropt på seg.

Fredag, tre timer før de går inn i 2022 og det 16 minutter lange fyrverkeriet i Gulfen, reagerte bare et lite antall cheerleaders – for det meste kledd i tradisjonell rekkefølge.

“Jeg forventet at flere skulle se det, og det ville være stressende,” sier den 28 år gamle colombianske turisten Alejandra Luna, “men det er stille, jeg liker det.”

Rio de Janeiro, 1. januar 2022.

“Vår drøm”

I New York, på det ikoniske Times Square sentralt på Manhattan, samlet cheerleaders seg fredag ​​kveld like før midnatt for å se utgivelsen av ballen og konfetti som markerte inngangen til nedtellingen og det nye året.

Ordfører Bill de Blasio lovet at festen skulle finne sted, men det var bare 15 000 mennesker på Times Square i stedet for 60 000, alle hadde på seg masker og vaksinerte seg.

USAs president Joe Biden ba om enhet i en videomelding fredag: «Når vi går inn i det nye året, er jeg mer optimistisk med tanke på USAs fremtid enn noen gang før (…) med hver krise vi står overfor, og vi har endret det. Mulighet til å bli en sterkere og bedre nasjon.