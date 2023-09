Bilder. «Jeg våkner hver morgen for å se det», kometen Nishimura krysser himmelen og forbløffer entusiaster

Dette er et arrangement du ikke bør gå glipp av. Det vil gå over hodet på oss igjen om 437 år! Kometen Nishimura, oppdaget i sommer, vil være synlig for det blotte øye hele helgen 9. og 10. september 2023. En scene som vil etterlate alle interesserte i ærefrykt.

«Med det blotte øye, fra vinduet mitt, ser jeg grønne striper, men også en oransje-gul komet.» I tre dager så han alle fargene. I Luxeuil-lès-Bains (Haute-Saône) våkner Denis Cachot ved daggry hver dag for ikke å gå glipp av en begivenhet. Den 73 år gamle pensjonerte agronomen så litt overrasket ut da han våknet fra en seng oppkalt etter forskere. «C/2023 P1».

Men i dag kaller alle det «Nishimura» etter den japanske amatørastronomen som oppdaget det 12. august 2023. Den steinete og isete kroppen er for tiden på vei mot solen for å skinne maksimalt. 9. og 10. september 2023 hele denne helgen.

Jeg så det for første gang på fredag ​​og så med en gang at det ikke var et fly. Igjen i morges så jeg henne krysse vinduskarmen min nøyaktig 06:22 til 06:28. Det var flott! Jeg har allerede sett nordlyset i Norge og det gir meg den samme følelsen! Denis Gachot, Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône).

Men han var ikke den eneste som ble overrasket over denne gaven fra himmelen. Andre tok frem de store våpnene og skrudde de store telelinsene på kameraene sine for å ødelegge begivenheten. med utrolige resultater.

«Det er sjelden å finne en komet like før dens maksimale oppløsning. De fleste oppdages måneder før den passerer nærmest solen», Agence France-Presse forklarte Nicolas Piver, CNRS-forsker ved Paris-laboratoriet.

Forskeren bemerker at denne kometen har en lang periode i bane med den siste passeringen nær Solen for 437 år siden. Astrofysikeren bemerker imidlertid at ingen spor etter denne iskalde observatørens siste passasje er funnet i astronomiske arkiver.

«Hans neste besøk vil være om 500 år, så nå er det på tide å ta hans portrett.» X-ex nevnte Clement Soulier alias Tat’änes på Twitter. Han hadde allerede tatt hele serien med bilder fra hjemmet sitt i Saint-Prix (Saône-et-Loire) onsdag. «Endelig lykkelig»Han gratulerte seg selv på det sosiale nettverket der han delte bildene sine.

«Jeg sto opp klokken 04.00, la teleskopet i vesken og gikk et kvarter for å nå observatoriet mitt. Det var veldig vanskelig å se denne kometen. Uke.Frankrike forplikter denne fremtidige 38 år gamle mentor-foreleseren til Franche-Comte. Bare på slutten av natten og veldig nær den østlige horisonten.»

Når først de første solstrålene kommer, er det vanskelig å skille. Det vil bli enda vanskeligere og umuligere de kommende dagene fordi det vil være veldig lavt på himmelen og tapt i lysstyrken fra daggry. Clément Soulier, Future Guide-Lektor ved Morvan.

En komet som har vekket stor interesse i nabolandet Sveits vil være perfekt synlig denne lørdagen 9. september 2023.

Fotografer som Anthony Beure fra Nancy, som stod opp tidlig fredag ​​morgen for å ta denne fantastiske serien med bilder fra toppen av Hohneck i Alsace, har en feltdag for øyeblikket.

Selv om det optimale observasjonsvinduet lukkes veldig raskt og det blir mindre lyst, kan det fortsatt sees i dagene som kommer.«Ideelt sett, før soloppgang (rundt kl. 06.00 i Frankrike), til venstre for Venus i nordøst (ofte kjent som Shepherd’s Star), på en klar himmel uten lysforurensning», gir råd Nicholas Piver.