Bilen din vil snart tilpasse seg restriksjonene på egen hånd: den smarte fartsbegrenseren er obligatorisk fra juli!

Ifølge Vias Institute skyldes 15 % av kollisjonene med skader i Belgia for høy hastighet. «En av tre dødsulykker skyldes for høy eller upassende hastighet.»

Det er derfor din neste bil vil bli begrenset

Overfor denne observasjonen har EU-kommisjonen de siste årene jobbet med et prosjekt som vi fortsatt lurer på i dag, hvorfor ideen ikke ble fremmet tidligere: ideen om en smart fartsbegrenser som ville gjøre det mulig å lese grense skilter og redusere bilens hastighet automatisk. Det er ingen annen vei rundt begrensningen «Ved distraksjon»Så.

Prosjektet var vellykket og krever, fra 2022, at alle nye modeller har enheten, kalt ISA (engelsk forkortelse som betyr Intelligent Speed ​​​​Adaptation).. Hver produsent som ønsket å bringe en ny modell til markedet, måtte integrere enheten. Men det var en hake: eldre modeller ble ikke berørt. Kjøretøyer som forlater fabrikken etter 2022, men som er relatert til et årsmodell før 2022, kan derfor kjøre uten ISA. Fra og med 7. juli vil dette ikke lenger være tilfelle: Enheten vil nå være obligatorisk på alle nye biler som sirkulerer i EU.

Her er vi: en svart boks installert i bilen din for å spionere på hvordan du kjører

Systemet kan imidlertid deaktiveres hver gang det betjenes via kontrollene på dashbordet. Av sikkerhetsmessige årsaker vil den også deaktiveres automatisk når føreren trykker hardt på gasspedalen, i likhet med det som skjer med cruise control. Dette systemet fungerer gjennom geografiske plasseringsdata samt gjenkjenner veiskilt gjennom kameraer. Dessuten kan det også brukes av polititjenester for å avgjøre ansvar i en trafikkulykke, da ISA-systemet registrerer alle data relatert til kjøretøyet (hastighet, bremser, etc.)