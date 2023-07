Bilforsikringspremiene har falt kraftig de siste månedene: Her er forskjellene din guide

uavhengigAlt blir dyrere: dette er det vi alltid hører uansett hvor vi går, fra supermarkedet til bensinstasjonen. Selv energiregningen har gått opp. Men når det gjelder bilforsikring, ser det ikke ut til at denne generaliseringen stemmer. uavhengig Han gjennomgår fullstendige Omnium-forsikringspriser for første og andre kvartal i år ved å bruke faktiske kjørelengdediagrammer og noterer seg et reelt fall i prisene. Disse beregningene kan også øke din økonomiske fordel.