Bilkrise: mangel på reservedeler øker prisene

Bilkrisen blir verre. Etter lange leveringstider for nye biler og begrenset tilgang på brukte kjøretøy, opplever Belgia nå mangel på reservedeler. Dette fenomenet kan delvis forklares med nedgang i produksjonen under helsekrisen, krigen i Ukraina og overgangen til leveranser med båt fremfor med fly til deler av Kina, noe som forlenger leveringstiden betydelig.

I denne sammenhengen med lange ventetider er utfordringen for mekanikere å finne nødløsninger i Flandern og Frankrike. Langsiktige løsninger.

Og som prinsippet om tilbud og etterspørsel tilsier, når tilbudet faller, eksploderer prisene. «Vi har nylig kjøpt to baklykter til en lavprisbil i bilserien»Mekaniker forklarer. «Vi endte opp med en regning på rundt 1000 euro ekskl. mva når disse lampene kostet mye mindre i et år eller to. Jeg synes synd på kundene som må fikse dem på deres bekostning. Det er umulig i dag.»

En annen sekvensiell konsekvens er utskifting av biler som brukes lenger og begynner å gå tom.

Automobilforbundet fastslår at det er umulig å vite når denne krigen tar slutt. Puslespillet kan nettopp ha begynt.